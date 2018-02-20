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Японцы собираются построить самый высокий в мире деревянный небоскреб

20 февраля 2018 г. 1721
Фото: © shutterstock.com

На строительство пойдет 180 тысяч кубометров древесины из местных пород деревьев.

Японская компания Sumitomo Forestry планирует к 2041 году построить в Токио самый высокий в мире деревянный небоскреб, сообщает телерадиокорпорация BBC. Здание будет 70-этажным на 8 тысяч квартир.

По всему периметру небоскреба предусмотрены балконы, на которые разобьют сады и городские огороды. Помимо жилья в здании разместят учреждения, магазины и гостиницы.

На строительство пойдет 180 тысяч кубометров древесины из местных пород деревьев. 10% здания займут стальные конструкции – 350-метровый каркас будет сейсмоустойчивым благодаря диагональным растяжкам.

Стоимость проекта составит  почти 6 миллиардов долларов – это в два раза дороже, чем строительство обычного небоскреба тех же размеров. Но компания считает, что сможет снизить затраты благодаря развитию техники.

Sumitomo является крупным мировым поставщиком высококачественной древесины. Строительством деревянного небоскреба компания хочет отметить 350-ю годовщину своего основания.

Пока самым высоким деревянным зданием в мире является студенческое общежитие в Ванкувере высотой 53 метра, отмечает "Интерфакс".

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