Юлия Дымова, Est-a-Tet: вторичка жила, живет и будет жить

О ситуации на вторичном рынке жилья "Вести.Недвижимость" рассказала директор офиса вторичной недвижимости компании Est-a-Tet Юлия Дымова.

— Каково сейчас общее положение на вторичном рынке недвижимости?

— Изначально вторичному рынку прогнозировали спад, связанный с сезоном отпусков и чемпионатом мира по футболу, который принимает наша стран. Однако, несмотря на это стагнации удалось избежать, показы и звонки идут в рабочем режиме. Особенно активно ведутся продажи в комфорт-классе, так как продавцы стали более лояльны и охотно предоставляют скидки в пределах 5%. Интересно отметить, что изменился и вид продаваемых объектов – большинство лотов выставляется с косметическим ремонтом хорошего качества. В реновационных квартирах, напротив, произошло снижение спроса. Люди стали осознавать длительность программы и терять к ней интерес, а объекты, которые планируются к сносу в кратчайшие сроки, уже давно не выставляются в продажу.

— Сильно ли застопорились продажи? И каков сейчас средний срок экспозиции квартиры на вторичном рынке?

— Определенной логики в реализации вторичных объектов как не было, так и нет. Традиционно быстрее всего продаются объекты, выставленные по цене ниже рынка. Срок экспозиции варьируется от двух недель до полутора месяца, и даже наступивший летний сезон никаким образом не изменил эти сроки. Более того, многие продавцы сегодня выставляют лоты по достаточно выгодным ценам. Например, двухкомнатная квартира в современном жилом комплексе "Солнцево Парк" в конце апреля была выставлена в продажу за 7,2 млн рублей, а сегодня собственник готов отдать ее по стоимости гораздо ниже рыночной – 6,5 млн рублей.

— Нет опасений, что из-за опасения, затоваривания первичного рынка продажи на вторичке в какой-то момент замрут?

— Вторичный рынок жил и будет жить, так как в нем всегда есть "свой собственный покупатель". Например, многие "идейные" граждане предпочитают покупать исключительно вторичное жилье, а у кого-то жизненная ситуация позволяет рассматривать только такие предложения. Предпосылок для затоваривания первичного рынка пока не видно – продажи идут достаточно активно, и какая-то часть предложения переходит на вторичный рынок, благодаря чему происходит его постоянное обновление. Не нужно забывать, что к сдаче дома остаются нераспроданными 10-15% квартир, которые автоматически попадают на вторичный рынок.

— Верны ли предположения и прогнозы, что наибольшие шансы на вторичке имеют продажи недорогого жилья?

— Недорогое жилье всегда пользуется спросом, особенно у граждан, переселяющихся в столицу из регионов или из Подмосковья. Стоит отметить, что жилье в Москве действительно стало доступнее – в бюджете до 5 млн рублей можно приобрести достаточно приемлемую недвижимость.

— Может ли возникнуть ситуация, когда предложение на вторичном рынке серьезно превысит спрос?

— На любой объект есть свой покупатель. В случае, если такая ситуация возникнет, это действительно может привести к определенной корректировке цен. Например, в 2008 году вторичный рынок около года проходил период стагнации, после которого цены снизились примерно на 15%.