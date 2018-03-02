Юная жена Овечкина обжилась в его вашингтонском особняке

Дочь актрисы Веры Глаголевой и жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская превратилась в домохозяйку и надежный тыл для своего мужа.

Пара поженилась летом 2017 года и теперь живет в особняке хоккеиста в престижном пригороде Вашингтона. Молодая жена быстро научилась готовить и управляться с хозяйством в большом доме.

Особняк Александра Овечкина, построенный в 2011 году, оценивается в 4 миллиона долларов. В интерьере преобладают классика и дерево, тона – светлые, пишет Teleprogramma.pro. В доме есть пять спален, гостинца, шесть ванных, три камина и бассейн. В соседях у молодоженов – бизнесмены, конгрессмены, адвокаты и доктора.

В семье Анастасии и Александра царит идиллия – нападающий Washington Capitals все свои дела обсуждает теперь не только с менеджером, но и женой, а та ходит на все домашние матчи мужа.