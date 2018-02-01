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За 10 лет в Петербурге расселили 42 тысячи коммуналок

1 февраля 2018 г. 590
Фото: © shutterstock.com

За 10 лет жилищные условия улучшили 95 тысяч семей.

В Санкт-Петербурге с 2007 года расселили 42 тысячи коммунальных квартир. В текущем году предполагается расселить еще 3,8 тысячи коммуналок и улучшить условия 10 тысяч семей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу жилищного комитета города.

В начале программы по расселению общее количество питерских коммуналок составляло 116,6 тысячи. За 10 лет жилищные условия улучшили 95 тысяч семей.  

В минувшем году город расселил около 4 тысяч коммуналок и планирует сохранить такие темпы.

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