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За 2017 год в России ввели 78,6 миллиона квадратных метров жилья

23 января 2018 г. 823

В начале года Минстрой прогнозировал снижение объемов ввода жилья, однако минувший год для строительной отрасли стал успешным.

За весь прошлый год в России введено в эксплуатацию 78,6 миллиона квадратных метров жилья – это на 2% меньше, чем годом ранее. Об этом рассказал глава Минстроя РФ Михаил Мень на совещании по жилищной политике.

В начале года Минстрой прогнозировал снижение объемов ввода жилья на 4-5%, напомнил Мень, однако предварительные данные показали, что минувший год для строительной отрасли стал успешным.

Ввод жилья эконом-класса составил 44,4 миллиона квадратных метров – на 11,2% выше показателей 2016 года. На долю эконом-класса пришлось 56,4% от общего объема введенного в стране жилья.

Лидерами по объему стали Московская область (более 8,3 миллиона квадратных метров), Краснодарский край (4,68 миллиона квадратных метров) и Петербург (3,54 миллиона квадратных метров).

По словам Меня, рост объемов жилья в России связан, в первую очередь, с доступностью ипотеки. Ставки по кредитам на новостройки опустились до 9,8%, на вторичном рынке до 10%. 2017 год на ипотечном рынке стал рекордным даже по предварительным итогам.

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