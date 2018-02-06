За 3 года в Москве не заключено ни одного ДДУ с применением эскроу-счета

С 2014 года – именно с этого времени существует подобный механизм финансирования - в Москве не было заключено ни одной сделки с применением этой схемы, сообщил зампредседателя Москомстройинвеста Александр Гончаров. И поэтому, по его словам, остается вопрос, насколько банки готовы заместить то финансирование, которое идет от участников долевого строительства.

Эскроу-счет – специальный беспроцентный вклад в уполномоченное кредитное учреждение. На этот счет поступают деньги покупателей, приобретающих квартиры в строящихся домах. Застройщик получает эти средства только при завершении строительства дома. Согласно дорожной карте, разработанной правительством, с 1 июля долевое строительство должно перейти на эту схему.

По словам финансового директора АИЖК Виктора Шлепова, модель эскроу-счетов позволит до 2020 года плавно перейти к проектному финансированию. Он напомнил, что схема пока будет работать в пилотном формате. "В горизонте 3-4 лет она поможет банкам заместить 3-4 триллиона рублей средств граждан, задействованных в отрасли", - цитирует Шлепова "Интерфакс".