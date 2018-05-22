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За 4 месяца в России ввели 20 миллионов квадратных метров жилья

22 мая 2018 г. 433
Фото: © shutterstock.com

Объем ввода жилья в России по состоянию на 1 мая 2018 года вырос на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 20,2 миллиона квадратных метров, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

Рост строительства связан с доступностью ипотеки, отметил заместитель главы ведомства Никита Стасишин. Он напомнил, что ставки на жилищные кредиты в нашей стране находится на минимальных за всю историю значениях – 9.8% годовых.

Ранее сообщалось, что по новой стратегии развития жилищной сферы к 2024 году ежегодный объем ввода жилья должен достигнуть 120 миллионов квадратных метров.

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