ГлавнаяЖильеЗа четыре года в строительной сфере разработано свыше 300 сводов правил

За четыре года в строительной сфере разработано свыше 300 сводов правил

16 апреля 2018 г. 210

Речь идет, например, о принципиально новых направлениях -  высотное строительство, BIM-технологии, комплексное освоение территорий. До 2013 года системное госучастие в разработке нормативно-технических документов в строительстве отсутствовало

 

Более 300 сводов правил в области нормативно-технической базы строительства разработано за четыре года, сообщил в понедельник глава Минстроя России Михаил Мень на совещании в "Федеральном центре нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС").

По словам министра, в 2013 году, когда Минстрой был создан, по сути государственное  участие в разработке нормативно-технических документов в строительстве отсутствовало. Нам нужно было этим системно заниматься заново, сказал он.

 С 2015 года Минстрой РФ на базе ФАУ "ФЦС" организована системная работа в области технического регулирования в строительстве, внедрена система планирования и разработки основных документов в строительстве, проектировании. Была проведена инвентаризация действующих документов, какие-то были пересмотрены, доработаны, разработаны новые своды правил.

"В результате этой работы, на начало 2018 года фонд нормативных технических документов составляет 314 сводов правил и  1080 стандартов", - сказал Михаил Мень.

Как уточнили в Минстрое РФ, 184 свода правил  являются новыми, оставшиеся 130 содержат положения, актуализированные за последние три года. В 2013 году было 100 сводов правил и 880 стандартов.  

Важно, что большая часть документов, обеспечивающая безопасность в строительстве, была разработана не рынком, а государством. Это трудоемкие и наукоемкие документы, требующие серьезных исследований, отметил министр.

За это время 70 документов, которые вошли в нормативно-техническую базу строительства, стали принципиально новыми для отрасли, добавил директор  ФАУ "ФЦС" Дмитрий Михеев. Речь идет, в частности, о документах, которые касаются эксплуатации зданий, BIM-технологий (технологий информационного моделирования), высотного строительства, сейсмостойкого строительства, документы по комплексному освоению территорий.

Причем два года назад по BIM-технологиям в строительстве не было ни одного  нормативно-технического документа, отметил Дмитрий Михеев. Сегодня таких документов уже 15. То же самое с высотным строительством, где до 2016 года отсутствовали нормативные документы, а строительство и проектирование высотных зданий велось  по специальным техническим условиям (СТУ).

Сейчас ведется работа по синхронизации отечественных и  международных стандартов с учетом лучших мировых практик, в том числе, направленная на принятие технического регламента ЕврАзЭС о безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий. В этом направлении достигнуты договоренности с рядом стран.

Особое внимание, по мнению замминистра строительства Хамита Мавлиярова, необходимо уделить сейсмостойкому строительству, а также использованию материалов не только при строительстве, но и при капитальном ремонте. Потому что многие, когда начинается капремонт, "забывают" -  какие материалы нельзя использовать. Случается такое, что и проектная документация не инспектируется и не надзирается. Поэтому в этом направлении нужно проделать большую работу, отметил замминистр. 

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
2
Мень Михаил Александрович
Мавлияров Хамит Давлетярович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
16 апреля 2018 г. 210
За четыре года в строительной сфере разработано свыше 300 сводов прави... 210
16 апреля 2018 г. 678
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает 678
16 апреля 2018 г. 609
Вместо вторичного жилья покупатели стали выбирать квартиру в новострой... 609
16 апреля 2018 г. 699
Изменен проект станции метро "Нижние Мневники" 699
16 апреля 2018 г. 1176
Подмосковные студии вытеснили с рынка московские комнаты 1176
16 апреля 2018 г. 925
"Мы – гектарщики": получатели земли на Дальнем Востоке объединились 925
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.