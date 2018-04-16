За четыре года в строительной сфере разработано свыше 300 сводов правил

Речь идет, например, о принципиально новых направлениях - высотное строительство, BIM-технологии, комплексное освоение территорий. До 2013 года системное госучастие в разработке нормативно-технических документов в строительстве отсутствовало

Более 300 сводов правил в области нормативно-технической базы строительства разработано за четыре года, сообщил в понедельник глава Минстроя России Михаил Мень на совещании в "Федеральном центре нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС").

По словам министра, в 2013 году, когда Минстрой был создан, по сути государственное участие в разработке нормативно-технических документов в строительстве отсутствовало. Нам нужно было этим системно заниматься заново, сказал он.

С 2015 года Минстрой РФ на базе ФАУ "ФЦС" организована системная работа в области технического регулирования в строительстве, внедрена система планирования и разработки основных документов в строительстве, проектировании. Была проведена инвентаризация действующих документов, какие-то были пересмотрены, доработаны, разработаны новые своды правил.

"В результате этой работы, на начало 2018 года фонд нормативных технических документов составляет 314 сводов правил и 1080 стандартов", - сказал Михаил Мень.

Как уточнили в Минстрое РФ, 184 свода правил являются новыми, оставшиеся 130 содержат положения, актуализированные за последние три года. В 2013 году было 100 сводов правил и 880 стандартов.

Важно, что большая часть документов, обеспечивающая безопасность в строительстве, была разработана не рынком, а государством. Это трудоемкие и наукоемкие документы, требующие серьезных исследований, отметил министр.

За это время 70 документов, которые вошли в нормативно-техническую базу строительства, стали принципиально новыми для отрасли, добавил директор ФАУ "ФЦС" Дмитрий Михеев. Речь идет, в частности, о документах, которые касаются эксплуатации зданий, BIM-технологий (технологий информационного моделирования), высотного строительства, сейсмостойкого строительства, документы по комплексному освоению территорий.

Причем два года назад по BIM-технологиям в строительстве не было ни одного нормативно-технического документа, отметил Дмитрий Михеев. Сегодня таких документов уже 15. То же самое с высотным строительством, где до 2016 года отсутствовали нормативные документы, а строительство и проектирование высотных зданий велось по специальным техническим условиям (СТУ).

Сейчас ведется работа по синхронизации отечественных и международных стандартов с учетом лучших мировых практик, в том числе, направленная на принятие технического регламента ЕврАзЭС о безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий. В этом направлении достигнуты договоренности с рядом стран.

Особое внимание, по мнению замминистра строительства Хамита Мавлиярова, необходимо уделить сейсмостойкому строительству, а также использованию материалов не только при строительстве, но и при капитальном ремонте. Потому что многие, когда начинается капремонт, "забывают" - какие материалы нельзя использовать. Случается такое, что и проектная документация не инспектируется и не надзирается. Поэтому в этом направлении нужно проделать большую работу, отметил замминистр.