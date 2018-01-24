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За год в России капитально отремонтировали 45 тыс. домов

24 января 2018 г. 847

Такого эффекта удалось достичь благодаря донастройке законодательства в части отбора подрядчиков и проведения комплексных работ, а также благодаря ускоренной замене лифтового оборудования.

В нашей стране реализуется масштабная программа капитального ремонта многоквартирных домов. Пресс-служба Минстроя РФ сообщила, что за 2017 год капитальный ремонт провели почти в 45 тыс. многоквартирных домах. А это, между прочим, на 9,7% больше, чем годом ранее. 

Такого эффекта удалось достичь благодаря донастройке законодательства в части отбора подрядчиков и проведения комплексных работ, а также благодаря ускоренной замене лифтового оборудования. 

Необходимо напомнить, что в 2017 году Минстрой России инициировал федеральный закон о порядке проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. В документе также регламентируются требования к банкам, где можно открывать специальные счета и счета регоператоров на нужды капитального ремонта дома.

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