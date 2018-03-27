"За неплательщиков придется кому-то заплатить": кому выгодны прямые договора в ЖКХ

На прошлой неделе парламентарии одобрили законопроект о прямых договорах в ЖКХ. Эксперты считают, что прямые договора не решат полностью проблему долгов перед ресурсниками, но позволят не плодить новые.

Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ. Теперь оплата за жилищные услуги может идти напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО), а управляющие компании (УК) при необходимости будут исключены из этой цепочки.

"Законопроект предлагает новый формат договорных отношений между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями - теперь договор может быть заключен между ними напрямую, а не через управляющую компанию. Практика показывает, что при прямых договорах уровень собираемости платежей достигает 98,5%", - считают в Минстрое РФ.

Перейти на прямые договора можно в двух случаях. Первый - когда управляющая компания больше двух месяцев задерживает собранные с граждан деньги за коммунальные услуги, не переводя их ресурсоснабжающей организации. Прямой договор будет заключаться автоматически, без необходимости подписывать какие-либо документы, при этом "единым окном " по всем вопросам потребителя остается УК.

Второй вариант – собственники могут сами принять решение о переходе на прямые договоры на общем собрании. У ресурсников будет не более трех месяцев, чтобы подготовить необходимые документы для перехода на прямые договора.

Основная причина перехода на прямые договора - это долги управляющих организаций перед РСО. Речь идет о случаях, когда УК собирают деньги с жильцов, но ресурсникам их не переводят. По оценкам Минстроя РФ, подобные долги составляют около 250 млрд. рублей. При этом, стоит отметить, что сами россияне платят за услуги ЖКХ достаточно исправно – собираемость платежей составляет более 88%. Законодатели считают, что прямые договора помогут решить эту проблему.

Сама проблема обсуждалась достаточно громко - говорил о ней и российский президент Владимир Путин. В конце прошлого года он призвал "отрезать" управляющие компании от "денежного потока", так как УК не всегда своевременно и в полном объеме расплачиваются, в том числе с ресурсными организациями.

"Управляющие компании сначала деньги собирают за все, а потом расплачиваются. Далеко не всегда они расплачиваются своевременно и в полном объеме. И за этим мало кто смотрит", - отметил президент.

Глава Минстроя РФ Михаил Мень в свою очередь говорил, что после перехода на прямые договоры с рынка могут уйти порядка 30% управляющих компаний. Речь идет о тех компаниях, которые, по его мнению, пришли делать бизнес не на управлении жильем, а на управлении деньгами граждан.

О том, что с рынка уйдут недобросовестные компании говорят и эксперты. По мнению первого заместителя председателя комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, переход на прямые расчеты может быть выгоден самим управляющим организациям, так как они не будут ответственными за долги собственников.

"На новую форму отношений хотят перейти многие управляющие организации, которые с большим удовольствием переложили бы с себя бремя «выбивания» долгов на ресурсоснабжающие организации", - соглашается исполнительный директор ассоциации "ЖКХ Развитие" Алексей Макрушин.

При заключении прямого договора долг по оплате коммунального ресурса будет числиться именно за гражданином, а не за управляющей организацией. Это, в частности, позволяет истребовать долги непосредственно с граждан, независимо от того, кто управляет самим домом, поясняет он.

По мнению экспертов, переход на прямые отношения в основном произойдет там, где есть долги. В случае если задолженности отсутствуют, скорее всего, все останется по-прежнему.

"Самим жителям, по большому счету, все-равно, какую схему отношений использовать. Ведь для них ничего не меняется – ни тарифы, ни нормативы. Более активно переход на прямые отношения будет происходить там, где уже накоплены большие долги, потому что если механизм оплаты коммунальных ресурсов работает нормально, без долгов – то зачем что-то менять?", - считает Алексей Макрушин.

Сами РСО понесут дополнительные затраты на содержание абонентских отделов и взаимодействие непосредственно с потребителями. Но как показывает опыт тех, кто уже использует прямые договоры – рост собираемости платежей позволяет окупить эти дополнительные расходы, отмечает эксперт.

Полностью проблему долгов прямые договора не решат, считают эксперты. Однако, такая форма отношений позволит не плодить новые – ведь при появлении задолженности более чем за два месяца можно будет переходить на новую схему отношений, говорит исполнительный директор ассоциации "ЖКХ Развитие".

Однако, по его мнению, проблема долгов самих граждан, а также проблема "магнитов" и других способов воровства коммунальных ресурсов не исчезает - просто с ней будет бороться непосредственно ресурсоснабжающая организация.

А вот кто будет защищать интересы собственников при возникновении спорных ситуаций - непонятно. Как они будут доказывать РСО, что, например, были неправильные начисления. Также неясно - как управляющая компания будет участвовать в вопросе качества услуг, если она не сторона договора.

Что касается стоимости коммунальных услуг, то с переходом на прямые договора, она останется прежней.

Переход на новую схему отношений не повлечет никаких непосредственных изменений платы за коммунальные услуги, считает Алексей Макрушин.

"Но надо помнить, что за неплательщиков так или иначе придется кому-то заплатить, чаще всего, за счет более быстрого роста тарифов. Поэтому чем меньше их будет, тем меньше будет долгов, и тем меньше будет рост платы за коммунальные услуги", - считает он.

Важным моментом в принятом парламентарии законопроекте является то, что из него убрали норму, которая по сути давала право вето РСО. Речь идет о том, что переход на прямые договора был возможен при желании собственников, но с согласия РСО.

"Из законопроекта исключена норма, которая ранее требовала согласия ресурсоснабжающей организации на переход к прямым отношениям. Решение собственников жилья станет для ресурсоснабжающей организации обязательным", - говорит исполнительный директор ассоциации "ЖКХ Развитие".

При этом, согласие РСО потребуется в том случае, если собственники помещений в многоквартирном доме захотят отказаться от применения прямых договоров и вернуться на схему расчетов через управляющую организацию.

Помимо перехода на прямые договоры, в законе есть две другие важные нормы. Первая - о штрафах при неправильно выставленной квитанции. Вторая - о наделении муниципальных образований полномочиями по ограничению темпа роста платы за жилищные услуги и установлении такой платы в соответствии с методическими указаниями, разрабатываемыми Минстроем России, в тех домах, где собственники не приняли решения о размере платы самостоятельно.