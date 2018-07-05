За три гола Неймар может получить недвижимость в Казани

Бразильский футболист Неймар де Силва Сантос Жуниор может стать обладателем квартиры или земельного участка в экспериментальном экологическом районе Казани.

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин пообещал сделать подарок спортсмену, если он забьет три гола во время матча со сборной Бельгии, пишет портал ProKazan.ru. Встреча состоится 6 июля на стадионе "Казань Арена", Вести.Ru будут вести прямую трансляцию.

Экорайон, в котором может поселиться бразилец, планируется возвести на месте артиллерийской базы в Аракчино.

Между тем, Казань украсили изображениями футболиста. Так, на фасаде школы, расположенной рядом с гостиницей, где поселилась команда Барзилии, появилось граффити с изображением Неймара.