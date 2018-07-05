ГлавнаяЖильеЗа три гола Неймар может получить недвижимость в Казани

За три гола Неймар может получить недвижимость в Казани

5 июля 2018 г. 1091
Фото: © Global Look Press

Бразильский футболист Неймар де Силва Сантос Жуниор может стать обладателем квартиры или земельного участка в экспериментальном экологическом районе Казани.

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин пообещал сделать подарок спортсмену, если он забьет три гола во время матча со сборной Бельгии, пишет портал ProKazan.ru. Встреча состоится 6 июля на стадионе "Казань Арена", Вести.Ru будут вести прямую трансляцию.

Экорайон, в котором может поселиться бразилец, планируется возвести на месте артиллерийской базы в Аракчино.

Между тем, Казань украсили изображениями футболиста. Так, на фасаде школы, расположенной рядом с гостиницей, где поселилась команда Барзилии, появилось граффити с изображением Неймара.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
5 июля 2018 г. 335
Метро придет в Лианозово в 2022 году 335
5 июля 2018 г. 1091
За три гола Неймар может получить недвижимость в Казани 1091
5 июля 2018 г. 755
С застройщиками, завышающими цены на жилье, может разобраться ФАС 755
5 июля 2018 г. 691
Москва выставила на торги каретный сарай 691
5 июля 2018 г. 774
Составлен Топ-10 районов в пределах МКАД с самыми дешевыми комнатами 774
5 июля 2018 г. 6679
Собственников квартир могут освободить от обязанности устанавливать сч... 6679
Акция!
Дизайн
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.