Заброшенные дома Испании

Европейский экономический кризис конца 2000-х годов сильно ударил по Испании. Наиболее сильно этот кризис затронул испанский рынок недвижимости, где эксперты отмечали серьезное падение.

Одним из последствий кризиса является увеличение заброшенных жилых домов, которые, собственно, и начал снимать Редондо. Многие из этих зданий построены девелоперами в большой спешке, они стремились максимально использовать дешевые кредиты. А теперь эти дома пустуют и засоряют пейзаж.

Редондо впервые задокументировал заброшенные жилищные события в Испании в период с 2010 по 2012 год. Сам он говорит, что "Замки из песка" начались случайно. В 2009 году он работал над заданием на юге Испании, когда увидел в Андалусии группу заброшенных домов. Это занятие его затянуло, и он несколько лет фотографировал заброшенные дома и неудачные городские.

"Меня интересует окружающая среда, поэтому, когда я видел эти события и как окружающая среда, часто красивые горы или береговая линия, лечилась, меня раздражало. Меня также заинтриговало абсурдность ситуации и то, как испанские власти допускают существование этих мест", — говорит Маркель Редондо.

Для панорамных снимков Маркель фотографирует либо рано утром, либо поздним вечером Он хочет, чтобы его фото были похожи на открытки. Он мечтает, чтобы его проект стал напоминанием о том, что эти места не исчезли, и это остается проблемой, с которой нужно столкнуться. "Мы живем в обществе с огромными жилищными проблемами, где многие не могут позволить себе жить, но в Испани более трех миллионов пустых домов", — говорит фотограф.

В последнее время Редондо делает фотографии с помощью дрон. По его словам, использование беспилотника дает новую перспективу. Так лучше понимаются масштабы и истинная протяженность этих обширных конструкций.