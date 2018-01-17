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Загородная недвижимость: проектов стало втрое меньше

17 января 2018 г. 629

Доля новых поселков, состоящих из участков без подряда (УБП), растет, и по итогам 2017 года она достигла 76%.

Непростая ситуация сложилась на российском рынке загородной недвижимости. Дело в том, что количество поселков стало на 2% больше, чем в 2016 году, но, несмотря на это, число новых проектов продолжает снижаться. Так, в 2017 году их было 67, что меньше на 17%, чем годом ранее, и на 43% меньше, чем в 2014-м.

При этом доля новых поселков, состоящих из участков без подряда (УБП), растет, и по итогам 2017 года она достигла 76%. Кардинальным образом повлиять на ситуацию могут только глубинные изменения на загородном рынке.

Как отмечает руководитель аналитического центра компании "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов, вместе с уменьшением количества выходящих поселков сокращается и число новых УБП – даже при росте относительных показателей.

"Большинство покупателей на массовом рынке располагают бюджетом 1-1,5 млн рублей, в рамках которого, по сути, можно рассчитывать как раз на покупку земельного участка. А если участков, которые являются основой загородного рынка еще с 2010-х годов, становится все меньше, можно говорить, что жизнь на рынке еле теплится", — резюмирует эксперт.

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