Законопроект о "резиновых" квартирах принят в первом чтении

В случае окончательного принятия этого законопроекта, будет запрещено регистрировать в квартирах жильцов, если на каждого из них будет приходиться меньше необходимой нормы площади, а также делить жилплощадь на микродоли.

Сегодня Государственная Дума на своем пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ограничении регистрации в квартирах третьих лиц и продажи микродолей с учетом замечаний для доработки инициативы к рассмотрению во втором чтению.

Принятие данного закона поможет в дальнейшем избегать множества скандальных и конфликтных ситуаций, когда родственники, сводя друг с другом счеты, продают свои микродоли, а у их родных начинается "веселая" жизнь.

Надо напомнить, что данная инициатива была внесена группой депутатов в декабре 2017 года. Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по ЖКЖ Хованская, первый заместитель председателя комитета по ЖКХ Александр Сидякин, а также заместитель главы этого комитета Павел Качкаев.

Как уже было сказано выше, в случае окончательного принятия этого законопроекта, будет запрещено регистрировать в квартирах жильцов, если на каждого из них будет приходиться меньше необходимой нормы площади, а также делить жилплощадь на микродоли.

Авторы проекта отмечают, что правило не будет распространяться на случаи, когда доля в праве собственности на жилое помещение возникает в результате приватизации или при наследовании жилого помещения.