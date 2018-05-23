ГлавнаяЖильеЗаконопроект о "резиновых" квартирах принят в первом чтении

Законопроект о "резиновых" квартирах принят в первом чтении

23 мая 2018 г. 146
Фото: © shutterstock

В случае окончательного принятия этого законопроекта, будет запрещено регистрировать в квартирах жильцов, если на каждого из них будет приходиться меньше необходимой нормы площади, а также делить жилплощадь на микродоли.

Сегодня Государственная Дума на своем пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ограничении регистрации в квартирах третьих лиц и продажи микродолей с учетом замечаний для доработки инициативы к рассмотрению во втором чтению.

Принятие данного закона поможет в дальнейшем избегать множества скандальных и конфликтных ситуаций, когда родственники, сводя друг с другом счеты, продают свои микродоли, а у их родных начинается "веселая" жизнь.

Надо напомнить, что данная инициатива была внесена группой депутатов в декабре 2017 года. Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по ЖКЖ Хованская, первый заместитель председателя комитета по ЖКХ Александр Сидякин, а также заместитель главы этого комитета Павел Качкаев.

Как уже было сказано выше, в случае окончательного принятия этого законопроекта, будет запрещено регистрировать в квартирах жильцов, если на каждого из них будет приходиться меньше необходимой нормы площади, а также делить жилплощадь на микродоли.

Авторы проекта отмечают, что правило не будет распространяться на случаи, когда доля в праве собственности на жилое помещение возникает в результате приватизации или при наследовании жилого помещения.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
23 мая 2018 г. 146
Законопроект о "резиновых" квартирах принят в первом чтении 146
23 мая 2018 г. 739
Столичные власти рассказали о судьбе "Лужников" после ЧМ-2018 739
23 мая 2018 г. 1482
5 регионов России, где жилье быстро дорожает 1482
23 мая 2018 г. 575
Совет Федераций предложил отложить введение новых требований к застрой... 575
23 мая 2018 г. 3854
В июне россияне получат новые платежки за услуги ЖКХ 3854
23 мая 2018 г. 1290
Особый режим вводится в "Лужниках" с 25 мая в преддверии чемпионата 1290
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.