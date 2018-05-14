Замечательный сосед: сколько стоит поселиться рядом с торговым центром

В Москве в шаговой доступности от крупных торговых центров на сегодняшний день представлено 72 новостройки, говорится в сообщении компании "Метриум". По итогам первого квартала, в них продается 10,6 тысячи квартир – это 29% всего предложения на первичном рынке в старых границах Москвы.
Больше всего проектов – рядом с ТЦ "Афимолл Сити" и "Европейский" – по 11 объектов. По 8 жилых и апартаментных комплексов расположено рядом с ТЦ "Гагаринский" и "Авиапарк". Еще 7 новостроек находятся рядом с ТЦ "Филион".
Цены на жилье рядом с "Афимолл Сити" начинаются с 6,37 миллиона рублей за квартиру и с 15,05 миллиона рублей за апартаменты.
Купить жилье рядом с "Европейским" можно на 10902 миллиона рублей – это самая низкая стоимость квартиры, самые дешевые апартаменты обойдутся в 20,57 миллиона.
Рядом с ТЦ "Авиапарк" продается 2,3 тысячи квартир и апартаментов. Цены на квартиры стартуют с 6,73 миллиона рублей, на апартаменты – с 5,97 миллиона.
В новостройках рядом с ТЦ "Гагаринский" апартаменты можно купить за 8,06 миллиона рублей, а квартиру – за 12,1 миллиона.
В семи новостройках, окружающих торговый центр "Филион", самая доступная квартира стоит 5,97 миллиона рублей, а апартаменты – 6,12 миллиона.
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