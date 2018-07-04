Защищенное эксроу-счетами жилье массово выйдет на рынок не раньше 2024 года

Основная часть московских застройщиков постарается получить разрешения и зарегистрировать ДДУ до 1 июля 2019 года. После этого в течение шести-восьми месяцев будет спад новых разрешений.

Столичные застройщики массово выведут на рынок проекты по системе эксроу-счетов не раньше 2024 года, сообщил во время пресс-конференции председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

По его словам, основная часть застройщиков постарается получить разрешения и зарегистрировать ДДУ до 1 июля 2019 года. После этого в течение шести-восьми месяцев будет спад новых разрешений.

"Новые договоры начнутся регистрироваться примерно с 1 января 2020 года. У старых договоров средний срок "дожития" - 4,5 года. Если взять 1 января 2020 года, прибавить 4,5 года, то получается, что в середине 2024 года мы получим объекты, которые будут полностью защищены счетами эскроу", - сказал Константин Тимофеев.

За это время будет большая нагрузка на Фонд защиты прав дольщиков, отметил он. Так как счета по страховке прекратят действовать, и Компенсационный фонд будет единственной организацией, способной финансово обеспечить права дольщиков. Поэтому размер страхового взноса тоже вырастет, вероятнее всего.

"Плата в 1,2 % (стоимости одного ДДУ) за риск несоразмерна. Соразмерная плата аналогична стоимости страховки, которую в свое время называли банки, - в 6-7%", - отметил глава Москомстройинвеста.

Также он добавил, что в сентябре Комитет проверит открытие счетов застройщиками для банковского сопровождения сделок. "Мы застройщикам напишем уведомление о необходимости это сделать и через два месяца проверим исполнение, если исполнения не будет, то есть право приостановления привлечения средств населения", - сказал он.

Эскроу-счета станут обязательными с 1 июля 2019 года. Средства клиентов будут храниться на специальных банковских счетах (эскроу-счетах) и передаваться застройщику после того, как объект будет сдан.