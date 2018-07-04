ГлавнаяЖильеЗащищенное эксроу-счетами жилье массово выйдет на рынок не раньше 2024 года

Защищенное эксроу-счетами жилье массово выйдет на рынок не раньше 2024 года

4 июля 2018 г. 416
фото: Amnaj Khetsamtip/shutterstock.com

Основная часть московских застройщиков постарается получить разрешения и зарегистрировать ДДУ до 1 июля 2019 года. После этого в течение шести-восьми месяцев будет спад новых разрешений.

Столичные застройщики массово выведут на рынок проекты по системе эксроу-счетов не раньше 2024 года, сообщил во время пресс-конференции председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

По его словам, основная часть застройщиков постарается получить разрешения и зарегистрировать ДДУ до 1 июля 2019 года. После этого в течение шести-восьми месяцев будет спад новых разрешений.

"Новые договоры начнутся регистрироваться примерно с 1 января 2020 года. У старых договоров средний срок "дожития" - 4,5 года. Если взять 1 января 2020 года, прибавить 4,5 года, то  получается, что в середине  2024 года мы получим объекты, которые будут полностью защищены счетами эскроу", - сказал Константин Тимофеев.

За это время будет большая нагрузка на Фонд защиты прав дольщиков, отметил он. Так как счета по страховке прекратят действовать, и Компенсационный фонд будет единственной организацией, способной финансово обеспечить права дольщиков. Поэтому размер страхового взноса тоже вырастет, вероятнее всего.

"Плата в 1,2 % (стоимости одного ДДУ) за риск несоразмерна. Соразмерная плата аналогична стоимости страховки, которую в свое время называли банки, - в 6-7%", - отметил глава Москомстройинвеста.

Также он добавил, что в сентябре Комитет проверит открытие счетов застройщиками для банковского сопровождения сделок.  "Мы застройщикам напишем уведомление о необходимости это сделать и через два месяца проверим исполнение, если исполнения не будет, то есть право приостановления привлечения средств населения",  - сказал он.

Эскроу-счета станут обязательными с 1 июля 2019 года. Средства клиентов будут храниться на специальных банковских счетах (эскроу-счетах) и передаваться застройщику после того, как объект будет сдан.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Тимофеев Константин Петрович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
4 июля 2018 г. 186
Самая дорогая студия в Москве стоит 36,8 млн 186
4 июля 2018 г. 386
На московский рынок выйдут еще 40 комплексов с апартаментами 386
4 июля 2018 г. 416
Защищенное эксроу-счетами жилье массово выйдет на рынок не раньше 2024... 416
4 июля 2018 г. 462
В Москве строится 12,6 миллиона квадратных метров жилья и апартаментов 462
4 июля 2018 г. 556
До конца года откроют 4 станции "розовой" ветки 556
4 июля 2018 г. 570
Власти: около восьми тысяч дольщиков в Москве могут быть обманутыми 570
Акция!
Дизайн
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.