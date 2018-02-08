Застройщик ЖК "Царицыно" готов передать площадку любой структуре

В компании уточнили, что долгострой могут передать, в том числе, путем передачи акций МХК, на балансе которого находится земли под жилым комплексом и права на застройку.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у городских властей существует масштабный план по решению проблемы обманутых дольщиков, в который входит и ЖК "Царицыно". Достройку собирались осуществить через банкротство инвестора и передачу площадки городской организации, которая станет новым застройщиком.

В своем блоге мэр написал также, что прежний инвестор ЖК "Царицыно" отказывается от любых форм конструктивного сотрудничества, а новый инвестор – Промсвязьбанк – "решает свои собственные проблемы".