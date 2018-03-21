Застройщики из Подмосковья смогут подавать отчетность в электронном виде

Стало известно, что теперь застройщики, которые реализуют свои проекты в Московской области, могут подать ежеквартальную отчетность в электронном виде. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Еще один онлайн-сервис для застройщиков заработал в Подмосковье", — говорится в официальном сообщении Главгосстройнадзора Московской области.

Надо уточнить, что новый электронный сервис доступен для застройщиков на региональном портале госуслуг (РПГУ). Если ранее заявитель направлял ежеквартальную отчетность застройщика по почте с сопроводительным письмом или привозил в уполномоченный орган на бумажном носителе, то теперь подать документы можно онлайн.

Сделано это для того, чтобы облегчить жизнь застройщикам в плане отчетности, которую они обязаны предоставлять.