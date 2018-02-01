Застройщики продают все больше квартир в уже готовых домах

Минувший год отмечен активным ростом предложения во всех сегментах на первичном рынке жилья в Москве, это несколько преобразило его структуру с точки зрения этапов строительной готовности, говорится в сообщении компании "БЕСТ-Новострой".

Так, аналитики отметили увеличение в сегментах бизнес и премиум доли квартир во введенных в эксплуатацию домах: в 2017 году показатель достиг 16-19% от всего объема, в то время как годом ранее он составил 11-14%.

В элитном классе основной объем квартир сосредоточен в готовых домах – на них приходится 39% экспозиции, однако доля квартир и корпусов на начальных этапах строительства и на этапах монтажных и отделочных работ выросло.

В массовом сегменте доля готовых или введенных корпусов выросла до 41%, одновременно снизилась доля квартир в домах на начальной стадии строительства – по итогам года показатель составил лишь 20% от общего объема предложения, что в 2 раза меньше, чем год назад.