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Застройщики снизили активность в конце 2017 года

23 января 2018 г. 884
Фото: © shutterstock.com

Активность девелоперов заметно снизилась в конце 2017 года – в Москве, включая присоединенные территории, вышло только два новых объекта, подсчитали в компании "Миэль-Новостройки".

По итогам декабря совокупный объем предложения в старой и Новой Москве составил 2,8 миллиона квадратных метров – без учета элитных объектов. По сравнению с ноябрем предложение уменьшилось на 1,3%, на рынок вышел только один новый проект и начались продажи в нескольких корпусах в текущих проектах. При этом в декабре 2016 года стартовало сразу 7 новых проектов.

Средняя цена квадратного метра новостроек в старых границах Москвы к концу года составила 196,2 тысячи рублей – за месяц стоимость квадрата выросла на 1,2%, за год – на 0,1%.

В Новой Москве в декабре на рынок вышел только один новый проект, при этом новые очереди в рамках текущих проектов не выводились. С учетом стабильно высокого спроса на новостройки Новой Москвы объем предложения за месяц сократился на 3,5% и составил 410,3 тысячи квадратных метров.  

Средняя цена квадратного метра на конец декабря составила 98,4 тысячи рублей. За месяц квадрат жилья в новостройках на присоединенных территориях подешевел на 0,9%, за год – на 2,7%.

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