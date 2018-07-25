Застройщики выбирают монолит: плюсы и минусы таких домов

В ближайшие годы количество монолиток на отечественном рынке недвижимости будет расти.
На российском рынке недвижимости все больше застройщиков при возведении своих объектов выбирают монолитную технологию. Интересно, что это касается это разных сегментов — от стандарт- и комфорт-класса до элитного жилья.
Возникает закономерный вопрос — а почему строительство монолитных домов стало таким популярным у застройщиков и девелоперов? Ответ на этот вопрос, что называется, "на поверхности" — у монолитной технологии довольно много плюсов. Вот основные из них.
- Монолитная технология позволяет создавать разнообразные дизайнерские задумки.
- Довольно высокие темпы строительства и устойчивость кземлетрясениям. Даже если колебания земли достигнут 8 баллов, монолитный дом выдержит и не развалится.
- Конструкция равномерно обеспечивает усадку, трещин стенах не возникнет. Благодаря этому появляется возможность сразу же приступить к отделке.
- Высокая прочность и бесшовность. Более того, отсутствие точечных нагрузок, все распределяется равномерно, что позволяет значительно уменьшить и облегчить фундаменты.
- Цена возведения дома: стоимость строительства ниже, чем у точно таких же кирпичных зданий.
- Появляется простор для фантазии дизайнеров, проектировщиков, да и самих заказчиков. Строения могут быть абсолютно разных этажей, архитектурных форм, разнообразной планировкой.
- Толщина стен монолитных строений меньше, что дает ощутимую прибавку площади квартир.
Впрочем, неправильно было бы говорить, что у монолиток есть одни только плюсы. Имеются и минусы и их немало. И их тоже надо перечислить.
- Большая трудоемкость работы в сравнении с другими видами новостроек.
- Все инженерные сети, вентиляция, должны быть продуманы изначально, потому что провести в дальнейшем изменения бывает очень сложно, а зачастую и вовсе невозможно.
- Процесс заливки разрешен только в теплое время, температура воздуха не должна быть ниже 5 градусов по Цельсию.
- Для образования единого монолита, обеспечения лучших характеристик прочности, заливка должна проводиться непрерывно, причем сразу с нескольких направлений. При этом нужно следить за уплотнением смеси, иначе все плюсы обернутся минусами.
- Бетонные стены имеют очень высокий уровень теплопроводности, что сказывается на теплоизоляции.
Тем не менее. плюсов, все-таки больше. А это, по мнению экспертов компаний "БЕСТ-Новострой", "Метриум" и "Инком-Недвижимость", говорит о том. что в ближайшие годы количество монолиток на отечественном рынке недвижимости будет расти.