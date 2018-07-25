Застройщики выбирают монолит: плюсы и минусы таких домов

На российском рынке недвижимости все больше застройщиков при возведении своих объектов выбирают монолитную технологию. Интересно, что это касается это разных сегментов — от стандарт- и комфорт-класса до элитного жилья.

Возникает закономерный вопрос — а почему строительство монолитных домов стало таким популярным у застройщиков и девелоперов? Ответ на этот вопрос, что называется, "на поверхности" — у монолитной технологии довольно много плюсов. Вот основные из них.

Монолитная технология позволяет создавать разнообразные дизайнерские задумки.

Довольно высокие темпы строительства и устойчивость кземлетрясениям. Даже если колебания земли достигнут 8 баллов, монолитный дом выдержит и не развалится.

Конструкция равномерно обеспечивает усадку, трещин стенах не возникнет. Благодаря этому появляется возможность сразу же приступить к отделке.

Высокая прочность и бесшовность. Более того, отсутствие точечных нагрузок, все распределяется равномерно, что позволяет значительно уменьшить и облегчить фундаменты.

Цена возведения дома: стоимость строительства ниже, чем у точно таких же кирпичных зданий.

Появляется простор для фантазии дизайнеров, проектировщиков, да и самих заказчиков. Строения могут быть абсолютно разных этажей, архитектурных форм, разнообразной планировкой.

Толщина стен монолитных строений меньше, что дает ощутимую прибавку площади квартир.

Впрочем, неправильно было бы говорить, что у монолиток есть одни только плюсы. Имеются и минусы и их немало. И их тоже надо перечислить.

Большая трудоемкость работы в сравнении с другими видами новостроек.

Все инженерные сети, вентиляция, должны быть продуманы изначально, потому что провести в дальнейшем изменения бывает очень сложно, а зачастую и вовсе невозможно.

Процесс заливки разрешен только в теплое время, температура воздуха не должна быть ниже 5 градусов по Цельсию.

Для образования единого монолита, обеспечения лучших характеристик прочности, заливка должна проводиться непрерывно, причем сразу с нескольких направлений. При этом нужно следить за уплотнением смеси, иначе все плюсы обернутся минусами.

Бетонные стены имеют очень высокий уровень теплопроводности, что сказывается на теплоизоляции.

Тем не менее. плюсов, все-таки больше. А это, по мнению экспертов компаний "БЕСТ-Новострой", "Метриум" и "Инком-Недвижимость", говорит о том. что в ближайшие годы количество монолиток на отечественном рынке недвижимости будет расти.