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Застройщики заманивают покупателей на загородный рынок домами с отделкой

12 марта 2018 г. 592
Фото: © shutterstock.com

Покупаптелю, как правило, предоставляют выбор: коттедж с отделкой или же без нее.

Количество коттеджей с отделкой от застройщика на первичном рынке загородного жилья Подмосковья выросло в два раза, говорится в сообщении компании "Метриум". За прошедший год число поселков, где предлагаются дома с отделкой, выросло с 8 до 14.

В предыдущие годы количество коттеджей с отделкой оставалось стабильно низким, однако застройщики расширяют инструменты привлечения покупателей. Как правило, девелоперы дают покупателю возможность выбрать, предлагая как дома с отделкой, так и без нее, комментирует управляющий директор компании "Метриум Премиум" Илья Менжунов. 

В целом дома с отделкой вдвое дороже средних показателей по рынку. Так, стоимость квадратного метра в коттедже "под ключ" составляет 283 тысячи рублей – против 127 тысяч рублей в среднем. Бюджет же покупки такого объекта составляет 122 миллиона рублей – против 62 миллионов.

14% от всего объема предложения составляют коттеджи с предчистовой отделкой – это дома с оштукатуренными стенами, выровненными полами, смонтированными лестницами и разводкой коммуникаций.

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