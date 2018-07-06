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Застройщиков будут мотивировать для перехода на эскроу-счета

6 июля 2018 г. 353

Набор мотивирующих мер для перехода застройщиков на счета эскроу предлагают ввести депутаты Госдумы, сообщает агентство "Москва".

Эксроу-счета – выгодная мера для граждан, это сводит к минимум риски при покупке строящегося жилья, заявил пресдедатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Нам нужно сделать сейчас все, чтобы ввести также целый набор мотивационных мер, для того чтобы застройщики переходили на эскроу-счета", - подчеркнул депутат, добавив, что риски должны делить профессиональные участники рынка.

Механизм эскроу-счетов прозрачен, понятен и безопасен при покупке квартиры на нулевом цикле строительства, отметил Николаев.

Ранее он заявил, что депутаты могут обратиться в ФАС в связи с повышением некоторыми застройщиками цен на квартиры. Девелоперы, по его словам, ссылаются на изменения в законодательстве, однако поправки в закон о долевом строительстве, подчеркнул Николаев, не влияют на стоимость жилья.

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