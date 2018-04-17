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Застройщиков обяжут оборудовать подвалы жилых домов проходами для бездомных кошек

17 апреля 2018 г. 1311

Такую инициативу поддержал Минстрой. При этом собственники дома могут по желанию поставить в проходе сетку, чтобы животные не попадали внутрь.

Минстрой готовит поправки к нормам и правилам технической эксплуатации жилищного фонда, которые позволят сохранить в подвалах многоквартирных домов отверстия для воздухообмена, по которым животные смогут проникать внутрь. Об этом в ходе рабочей поездки в Курск заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

"Мы проводили широкие обсуждения, даже на моей страничке в Facebook, и итогом активности стали решения, которыми мы обяжем сохранить в подвалах домов соответствующие "продыхи" размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал", - цитирует его агентство ТАСС.

Заместитель министра подчеркнул, что окончательное решение о "допуске" животных в дом по такому каналу останется за собственниками дома. По решению общего собрания собственников, в таком "продыхе" может быть установлена заградительная сетка.

В любом случае, поскольку такие отверстия необходимы для воздухообмена, их нельзя будет замуровать.

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