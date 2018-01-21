Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской "двушки"

Хорватия не сможет побаловать покупателя недвижимости налоговыми льготами или паспортом, но может предложить - стабильный рынок, безупречную экологию, море и минимум русских в соседях

Хорватия... У большинства читателей едва ли появятся какие-то четкие ассоциации с этой страной. Кто-то вспомнит, что столица этого государства – Загреб. Другие ответят, что денежная единица этой страны – евро. И ошибутся – в Хорватии в ходу до сих пор национальная валюта – куна.

И местный рынок недвижимости также обладает несколькими примечательными особенностями. Одна из них в том, что при прекрасном климате и доступе к морю, эта южная страна практически не вызывает интереса у россиян.

Если вы недавно заработали на продаже московской двухкомнатной квартиры 10 млн. рублей, хотите уехать жить к морю и по минимуму взаимодействовать с русскоязычными соседями, то Хорватия создана именно для вас. С бюджетом в 10 млн. рублей почти все регионы страны будут по карману, и можно будет подобрать вариант у воды и наслаждаться солнцем и морем почти круглый год.

ХОРВАТИЯ ВКРАТЦЕ

Как в каждой южной стране, местный рынок недвижимости чутко реагирует на динамику туристов. И здесь Хорватии есть чем похвастаться. Растянувшееся почти на 360 километров вдоль Адриатического моря государство ежегодно привлекает миллионы гостей из стран Западной Европы. Цены на недвижимость поддерживает иностранный спрос. По данным Prian.ru, входит в ТОП-20 популярных направлений для покупки недвижимости среди европейцев.

По словам менеджера Tranio по продаже недвижимости в Хорватии Светланы Ларионовой, только в прошлом году государство посетило свыше 15 млн туристов, что на 14% выше уровня 2016 года. И их активность оказывает сильную поддержку ценам на недвижимость.

Еще один аргумент в пользу приобретения местного жилья – неплохая динамика местной экономики в целом. По данным Хорватского национального банка (HNB), ВВП в прошлом году увеличился на 3,1%. Благодаря этому, переживший 25-процентное падение в кризис 2008-2013 гг. местный рынок недвижимости, сейчас активно восстанавливается.

Особенно активные покупатели на местном рынке – иностранцы. "Чаще всего, они рассматривают покупку недвижимости как инвестицию – для сдачи туристам в аренду, реже – для личных целей", - рассказывает представитель по развитию сотрудничества в сфере хорватского рынка недвижимости компании "Alma Dom" Мария Мамедова.

При этом, среди наших соотечественников Хорватия не столь популярная, как, например, Чехия и Болгария. Доля русскоязычных покупателей не превышает и десятую часть от общего числа иностранцев. Возможно, наших соотечественников смущает, что Хорватия не предлагает паспорт взамен инвестиций в недвижимость или налоговые льготы, как, например, Кипр.

ДОХОДНАЯ АРЕНДА

По данным компании Nekretnine, недвижимость в стране в прошлом году прибавила в цене на 2,3%, больше всего подорожало жилье - на 4,83%. Сегодня средняя цена жилого квадратного метра составляет 1,4 тыс. евро.

В курортных районах цена может быть значительно выше среднего. За квадратные метры на Адриатическом побережье, по данным Tranio, в среднем придется заплатить 2-3,5 тыс. евро, если не брать в расчет дорогую недвижимость – виллы и дома. Налог на покупку составляет 5%, содержание недвижимости в среднем обходится в 2 тыс. евро в год.

По словам Светланы Ларионовой, больше всего дорожает недвижимость в Дубровнике и Опатии - это два самых востребованных туристических направления в стране.

Впрочем, рост цен на местную недвижимость объясняется тем, что на ней можно хорошо зарабатывать, сдавая ее туристам. Средняя доходность от аренды квартиры в Хорватии составляет 5-6%, а по некоторым объектам недалеко от моря может и вовсе достигать 10% годовых.

"Единственная трудность, с которой могут столкнуться покупатели недвижимости в Хорватии - это длительность процедуры покупки. Получение разрешения на приобретение недвижимости, которое выдаёт Министерство юстиции, может занять до двух месяцев", - говорит Светлана Ларионова.

ЗАРАБОТАТЬ НА ЗАГРЕБЕ

В столице Хорватии – Загребе цены на недвижимость, в отличие от Москвы, не самые высокие в стране. Стоимость местного "квадрата" - 1,5-2,5 тыс. евро. Этот очаровательный город может порадовать средневековыми улочками и дворцами, но огорчить тем, что до моря нужно добираться примерно 100 км.

Впрочем, несмотря на удаленность от моря, в городе все равно много туристов, а значит есть и спрос на ночлег. В ноябре 2017 г., как сообщал Total Croatia News, арендные ставки на квартиры взлетели из-за высокого спроса со стороны туристов. В центре города практически не было свободных квартир для долгосрочной аренды, так как большинство из них было сдано краткосрочно туристам.

Сейчас однокомнатные апартаменты в центре Загребе можно арендовать за 2 тыс. рублей в сутки (airnbnb). Двухкомнатную квартиру площадью 47 кв. м. в Загребе можно купить за 76 тыс. евро (5,2 млн. рублей). "Трешка" в 80 кв. м. обойдется в 90 тыс. евро (6,2 млн. рублей). Если повезет, то по цене московской "двушки" в Загребе можно найти дом.

ДУБРОВНИК С МОСКОВСКИМИ ЦЕННИКАМИ

Местные шутят: кто видел Дубровник, тот видел всю Хорватию. Городу действительно есть, чем гордиться - великолепная архитектура, красивые пляжи, город находится под охраной ЮНЕСКО. Кроме этого, рынок недвижимости здесь является самым стабильным и быстроразвивающимся в стране.

В Дубровнике ежегодно растет число туристов примерно на 10%, а каждый третий турист предпочитает отелям аренду квартир и апартаментов.

По данным Tranio, цены на жилье здесь одни из самых высокие в стране – средняя стоимость кв. м. - 3,1 тыс. евро, цены на элитное жильё достигают 4-6 тыс. евро. Цены на высоком уровне поддерживает спрос, который обычно превышает предложение

По цене московской двухкомнатной квартиры в Дубровнике можно найти тоже "двушку" на "вторичке" площадью 72 кв. м., с видом на Адриатическое море, но не на первой линии.

С БЮДЖЕТОМ МОСКОВСКОЙ "ДВУШКИ" В ИСТРИЮ

Лучше всего ехать за квартирой у моря на полуостров Истрия на севере Хорватии "Цена квадратного метра в Истрии в новостройках возле моря составляет около 2-2,5 тыс. евро, на вторичном рынке в среднем 1,4-1,9 тыс. евро", - говорит Мария Мамедова.

Например, двухкомнатные апартаменты на первой линии площадью 50 кв. м. можно купить за 90 тыс. евро (6,2 млн. рублей) в Медулине. Четырехкомнатную квартиру в историческом центре Пулы площадью 74 кв. м. за 108 тыс. евро (7,4 млн. рублей). В среднем двухкомнатные апартаменты у моря обойдутся в 100 тыс. евро (около 7 млн. рублей).

В еще одном популярном у туристов городе Опатии, который также расположен на полуострове, цены будут уже выше. За апартаменты в среднем придется заплатить 250-200 тыс. евро (13,8-20,7 млн. рублей).

Самые низкие цены на недвижимость в континентальной части страны, там, где нет моря. Например, средняя стоимость кв. м. в Сисаке - 750 евро, в Беловаре – 840 евро, в Осиеке тыс. евро.