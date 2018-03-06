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Жених увез звезду "Игры престолов" на эксклюзивный остров

6 марта 2018 г. 1079

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер, сыгравшая в культовом сериале Сансу Старк, улетела с женихом на Мальдивы.

Американский певец Джо Джонас, которому актриса недавно ответила согласием на предложение руки и сердца, увез свою невесту на эксклюзивный остров Мальдивского архипелага. Влюбленные сняли роскошную виллу, одна ночь в которой стоит 45 тысяч долларов.

Остров Coco Prive выбирают для отдыха многие голливудские звезды. Софи поделилась кадрами чудесного места в своем Instagram, опубликовав фото в купальнике и сопроводив его лаконичной подписью: "В раю".

Финальный сезон "Игры престолов" намечен на 2019 год. Ранее актриса рассказала, как ее коллеги по сериалу отреагировали на его финал: прочитав фразу "Конец "Игры престолов", многие не смогли сдержать слез.

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