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Жилье по реновации могут строить в граница ТПУ

13 апреля 2018 г. 374
Фото: © shutterstock.com

Столичные власти рассматривают возможность строительства жилья по программе реновации в границах транспортно-пересадочный узлов (ТПУ). Об этом сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Сейчас рассматривается возможность размещения жилья по реновации в границах различных будущих ТПУ", - цитирует ее РИА Новости.

Княжевская напомнила, что одна из стартовых площадок для строительства жилья по реновации расположена в границах ТПУ "Марьина роща". Об объемах строительства пока говорить рано, отметила глава Москомархитектуры, добавив, что информация появится по мере разработки градостроительной документации.

Накануне стало известно, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы отменила проект строительства ТПУ "Волжская" – на этом участке построят жилье для реновации.

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