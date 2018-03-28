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Жилье, полученное по страховке, могут разрешить приватизировать

28 марта 2018 г. 404

Предполагается стимулировать добровольное страхование жилья.

Стало известно, что сейчас активно обсуждается проект, согласно которому граждане, лишившиеся жилья вследствие чрезвычайной ситуации, которое было застраховано, могут получить возможность приватизации нового жилья, полученного взамен утерянного. Об этом сообщает РИА "Новости".

В настоящее время вопрос активно обсуждается в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта, направленного на стимулирование граждан к страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций. Это подтверждает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее он допускал, что этот законопроект может пройти второе и третье чтение уже в апреле.

Данный законопроект предполагает добровольное страхование жилья, но со стимулирующими мерами. То есть, будут большие выплаты со стороны государства и регионов тем, кто застраховал и пострадал. Или же предоставят новое жилье взамен утраченного.

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