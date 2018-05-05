Жилье с видом на Кремль: 5 самых дорогих квартир в центре Москвы

В границах Бульварного кольца Москвы сейчас выставлено на продажу около 250 премиальных квартир и апартаментов. Стоимость такой недвижимости исчисляется десятками миллионов рублей, но покупатели соглашаются на такие ценники ради жизни в самом центре столицы.

Бульварное кольцо – негласная граница, отделяющая исторический центр Москвы от других районов. По оценкам Savills, в этом локации сейчас выставлено на продажу около 250 квартир и апартаментов ценой более 1 млн долларов. Чуть менее половины этого предложения – новостройки, остальное – вторичный рынок.

Жилая недвижимость, расположенная в пределах Бульварного кольца, представляет собой отдельный и совершенно особый сегмент рынка, которому присущи собственные тенденции и закономерности. Прежде всего, это ограниченность предложения - новостроек по понятным причинам здесь возводится очень мало, а выбор вторичных квартир существенно ограничен, констатирует управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин.

Средняя площадь местного премиальной жилья составляет около 138 кв м., средняя стоимость предложения – 141 млн рублей (около 2,3 млн долларов).

"Средневзвешенная цена квадратного метра здесь сегодня составляет около 1 млн рублей. Но покупателей, которые интересуются это локацией, это не смущает: престиж и желание жить в самом сердце столицы, объясняет их готовность жертвовать многим", - поясняет эксперт.

Сколько стоят и как выглядят самые дорогие лоты? – подробности в галерее.

1 место в рейтинге – апартаменты в гостинице "Москва"

Адрес: Охотный ряд 2

Цена квадратного метра: 2,6 млн рублей

По данным Savills, самым дорогим лотом в центре столицы являются пара апартаментов, площадь которых равна 208 кв м. Оба лота располагаются в гостинице "Москва" всего в нескольких метрах от Кремля и нулевого километра. Стоимость каждого из них оценивается в 540 млн рулей. Апартаменты находятся на 5 и 6 этажах комплекса; в стоимость каждого лота также включены 2 машиноместа в подземном паркинге.

2 место в рейтинге: трехкомнатная квартира в ЖК "Грин Плаза"

Адрес: Хлыновский тупик 4

Цена квадратного метра: 2,3 млн рублей

Вторым по дороговизне лотом в центре стала трехкомнатная квартира площадью 105 кв м. Лот расположен в ЖК, находящемся в двух шагах от Тверского бульвара. В квартире есть кухня-гостиная, 1,5 ванных комнаты, постирочная, 2 балкона. Цена лота – 241 млн рублей. В стоимость также включено машиноместо.

3 место в рейтинге: квартира в ЖК "Респект"

Адрес: Большой Гнездниковский переулок 3

Цена квадратного метра: 1,9 млн рублей

"Бронза" рейтинга у лота, расположенного на третьем этаже элитного клубного дома в Тверском районе. Планировка включает 2 спальни, кухню, гостиную, два санузла, вспомогательные помещения и лоджию. Площадь квартиры – 145 кв м, цена – 275 млн рублей.

4 место в рейтинге: двухуровневый пентхаус на Страстном бульваре

Адрес: Страстной бульвар 10

Цена квадратного метра: 1,5 млн рублей

Четвертое место в рейтинге самых дорогих квартир внутри Бульварного кольца занял двухуровневый пентхаус. На первом уровне - спальня, кухня-гостиная и кабинет; на втором - бильярдная и просторная терраса с панорамными видами на центр Москвы. Общая площадь жилья – 263 кв м, стоимость – 394 млн рублей.

5 место в рейтинге: апартаменты на Большой Дмитровке

Адрес: Большая Дмитровка 9

Цена квадратного метра: 1,4 млн рублей

Расположенные на 6-м этаже элитного ЖК "Большая Дмитровка, 9" апартаменты – единственный объект первичного рынка в рейтинге. Стоимость лота площадью 271 кв м. – 379 млн рублей. Резиденция представляет собой проект-реконструкцию, который будет завершен в 2021 году.