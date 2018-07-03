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Жилье в "Москва-Сити" подешевело

3 июля 2018 г. 383
Фото: © shutterstock.com

За первое полугодие цены на первичные квартиры и апартаменты в "Москва-Сити" снизились на 2%, говорится в сообщении компании Point Estate.

В настоящее время средняя цена новостроек в ММДЦ составляет 511 тысяч рублей за квадратный метр. Средний бюджет предложения равен 61 миллиону рублей. При этом почти все лоты предлагаются на продажу в рублях, отмечается в сообщении.

Самое дешевое жилье в "Москва-Сити" можно купить за 19 миллионов рублей, самое дорогое – за 941 миллион. В основном же предложение сосредоточено в диапазоне от 50 до 100 миллионов рублей.

Долларовые цены на жилье в деловом центре за полгода снизились на 9%, квадратный метр продается в среднем за 8,1 тысячи долларов.   

В течение полугода цены на жилье в "Москва-Сити" не были однородными: в первом квартале квартиры и апартаменты довольно ощутимо подешевели из-за выхода большого объема нового предложения, а вот во втором цены вернулись практически на прежний уровень.  

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