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Жилье в США дорожает 6 лет подряд

15 марта 2018 г. 214
Фото: © shutterstock.com

Рост цен на жилье эксперты связывают с дефицитом предложения и ростом ипотечных ставок.

Стоимость жилья в США выросла с февраля 2017-го по февраль 2018 года на 8,8%. Это максимальный прирост в стоимости за последние четыре года, говорится в сообщении брокера рынка недвижимости Redfin. При этом цены на дома в Соединенных Штатах растут непрерывно уже 72 месяца подряд.

Средняя цена объекта жилой недвижимости в 172 крупнейших городах страны выросла до 285,7 тысячи долларов – это на 6,3% выше максимального значения, достигнутого в 2006 году, и на 46% выше минимума 2012 года.

Рост цен аналитики связывают с дефицитом предложения и постепенным повышением ипотечных ставок – сейчас они находятся на максимальном уровне с января 2014 года. Средняя фиксированная ставка по 30-летней ипотеке, по данным государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, составляет 4,46% годовых, 15-летние кредиты предоставляются под 3,94%.

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