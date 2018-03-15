Жилье в США дорожает 6 лет подряд

Стоимость жилья в США выросла с февраля 2017-го по февраль 2018 года на 8,8%. Это максимальный прирост в стоимости за последние четыре года, говорится в сообщении брокера рынка недвижимости Redfin. При этом цены на дома в Соединенных Штатах растут непрерывно уже 72 месяца подряд.

Средняя цена объекта жилой недвижимости в 172 крупнейших городах страны выросла до 285,7 тысячи долларов – это на 6,3% выше максимального значения, достигнутого в 2006 году, и на 46% выше минимума 2012 года.

Рост цен аналитики связывают с дефицитом предложения и постепенным повышением ипотечных ставок – сейчас они находятся на максимальном уровне с января 2014 года. Средняя фиксированная ставка по 30-летней ипотеке, по данным государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, составляет 4,46% годовых, 15-летние кредиты предоставляются под 3,94%.