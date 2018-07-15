Жить — не тужить: самые дорогие дома футболистов

Сегодня завершается чемпионат мира по футболу. Многие футболисты уже разъехались по своим домам. В свою очередь, многих болельщиков интересует — а где, собственно, живут и кумиры? Вот как выглядит рейтинг футболистов, у которых самые дорогие дома.

№1 рейтинга — Лионель Месси

Возглавляет рейтинг лидер сборной Аргентины Лионель Месси. Да, сборная Аргентины не сумела на ЧМ-2018 далеко пройти по "сетке" плей-офф, но Месси наверняка "зализывает раны" в своем доме в Испании. Лионель живет в очень престижном и очень дорогом пригороде города Кастельдефельс. Это местечко расположено всего лишь в 12 километрах от Барселоны. По оценкам испанских экспертов, вилла Месси стоит примерно 8 миллионов евро. В свое время аргентинец приобрел дом за 1,6 миллиона евро, а затем вложил в его переоборудование более 6 миллионов евро. Если бы он захотел продать свой испанский дом, то, учитывая тот факт, что здесь жил сам Месси, виллу можно было бы продать даже за 10 миллионов евро.

№2 рейтинга — Криштиану Роналду

Бывший лидер мадридского "Реала", перешедший в июле в итальянский "Ювентус" владеет в Испании несколькими домами. Самое дороге его приобретение — это покупка виллы, которая расположена в элитной части района Посуэло-де-Аларкон в Мадриде. В настоящее время капитан сборной Португалии живет там вместе со своей подругой – моделью Джорджиной Родригес и четырьмя детьми. Самую дорогую виллу Роналду оценивают примерно в 7,5 миллиона евро. Не исключено, что и в Италии в этом году он купит себе хороший дом — ведь теперь Криштиану игрок "Ювентуса".

№3 рейтинга — Андрес Иньеста

После поражения от сборной России в 1/8 финала чемпионата мира-2018 Андрес заявил о том, что завершает карьеру в сборной Испании, а также переходит из "Барселоны" в японский клуб "Виссел Кобе". Дом Иньесты расположен в испанской деревне Фуэнтеалбилья. Интересно, что сам Иньеста не скрывается ни от кого — прямо над дверью дома красуется табличка с фамилией и игровым номером футболиста. Испанские эксперты оценивают жилище Иньесты примерно в 5 миллионов евро.

№4 рейтинга — Поль Погба

Лидер сборной Франции и английского "Манчестер Юнайтед" зарабатывает очень хорошо — недаром по итогам 2017 года его признали самым дорогим футболистом мира. По собственным словам, Поль решил вложить часть своих денег в покупку недвижимости. В итоге, он приобрел шикарный английский особняк в графстве Чешир. По оценкам экспертов, это здание стоит 3,5 миллиона евро. Там есть не только бассейн и сауна, но даже имеется свое собственное минифутбольное поле.

№5 рейтинга — Луис Суарес

Один из лидеров запомнившейся на ЧМ-2018 сборной Уругвая уже несколько лет вкладывает деньги в покупку жилья. Самое его значимое приобретение — вилла, которая расположена в городе Кастельдефельс недалеко от особняка Месси. В доме Суареса есть сразу два бассейна и весьма живописный сад. Стоимость его каталонского дома — 3,2 миллиона евро.