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Жителей города в Пермском крае заставляют платить за дождь

30 июня 2018 г. 2195
Фото: © shutterstock.com

Жителей города Кунгур Пермского края обязали платить за сточные воды, в том числе, за дождевую.

Размер ежемесячного сбора составляет 7 рублей. Людям, возмущенным новым платежом, объяснили, что вода, бегущая с крыши по водостокам, попадает в канализацию, за это плату и берут, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Да, вода стекает по водостокам, но во двор. Потом уходит в землю или высыхает на солнце. В какую канализацию она сбегает – непонятно", - рассказала местная жительница.

В "Водоканале" пояснили, что сбор взимается на основании приказа Региональной службы по тарифам, который утверждает расчет объема сточных вод, попадающих в канализацию.

Платеж будет взиматься круглый год, и единственный способ снизить плату, - своевременный ремонт и поддержание герметичности инженерных сетей и уличных люков.

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