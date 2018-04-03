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Жителей Подмосковья больше не интересуют "бетонные клетки"

3 апреля 2018 г. 435

В Подмосковье снижается спрос на "бетонные клетки" в многоквартирных домах, востребованным остается качественное комфортабельное жилье, обеспеченное инфраструктурой. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр подмосковного стройкомплекса Максим Фомин.

Власти ставят перед собой задачу создавать в регионе комфортные условия для жизни, подчеркнул он.  "Для нас важно, чтобы соблюдался баланс в строительстве жилья и сопутствующей инфраструктуры и своевременно обеспечивались права граждан", - пояснил министр.

Он рассказал, что при утверждении проектов обращается внимание и на архитектурный облик будущего жилья, и на то, как дом вписывается в ландшафт. "Московская область богата зелеными и облагороженными массивами, и нам не хотелось бы, чтобы строительство негативно влияло на окружающую среду", - сказал Фомин.

Хорошим спросом в Подмосковье пользуется малоэтажное строительство, сообщил он, и с каждым годом доля малоэтажного жилья в области растет. Так, в прошлом году в Подмосковье построили порядка 400 тысяч квадратных метров такого жилья, на сегодняшний день на разных стадиях строительства находится 4 миллиона квадратных метров.

Фомин также сообщил, что за последние несколько лет значительного сокращения числа застройщиков в Московской области не выявлено. Однако с рынка будут уходить маленькие компании, "которые плохо рассчитали финансовую модель проекта и не справляются со своими обязанностями".

"Это нормальный процесс, - подчеркнул министр. - Останутся девелоперы, у которых сильный менеджмент, которые правильно рассчитывают экономику".

На данный момент в Подмосковье, по его словам, работает порядка 500 застройщиков.

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