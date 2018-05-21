Жители Подмосковья стали покупать квартиры активнее, чем москвичи

Покупатели из Подмосковья начали лидировать по количеству приобретенных квратир и апартаментов в Московском регионе, говорится в сообщении компании "МИЭЛь-Новостройки".

Еще три года назад примерно 40% покупок в регионе приходились на покупателей из Москвы, доли покупок жителями области и регионов составляли примерно по 30%.

По итогам первого квартала текущего года доля квартир, купленных жителями Подмосковья со стопроцентной предоплатой, выросла почти в 2,5 раза – до 47% от всего количества покупок.

Среди ипотечных сделок доля приобретенных жителями области квартир выросла в 1,5 раза – до 39%.

Аналитики связывают рост сделок с покупателями из Подмосковья со сдерживанием застройщиками цен на жилье в области и в Новой Москве. Жители области в основном приобретают жилье в Подмосковье или же на присоединенных территориях, при этом зачастуя продав другую свою недвижимость.

По итогам первого квартала снизилась доля москвичей, которые купили квартиры со стопроцентной предоплатой – с 63% год назад до 45%. Доля ипотечных покупок наоборот выросла – с 36% годом ранее до 38%.

А вот доля покупок, совершенных жителями регионов, сокращается. Доля сделок со стопроцентной предоплатой за год снизилась почти в 2 раза, сделок, совершенных при помощи ипотеки, - в 1,5 раза. По словам экспертов, сказывается отсутствие роста доходов и разницей в стоимости недвижимости: если житель Подмосковье, продав старую квартиру, может собрать полную сумму на новое жилье, то у жителей регионов такой возможности нет.