ЖК "Солнечная система" в Химках достроят после банкротства Urban Group

Жилой комплекс "Солнечная система" в Химках планируется начать достраивать после банкротства его девелопера – компании Urban Group, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

26 июня глава региона встретился с дольщиками трех жилых долгостроев в Химках, передает "Интерфакс". Он заверил, что "Солнечную систему" достроят в ближайшее время, банкротство застройщика состоится в июле.

В свою очередь, зампред подмосковного правительства Максим Фомин уточнил, что часть объектов жилого комплекса планируется ввести до конца этого года – речь идет о домах в высокой степени готовности. Однако есть объекты, строительство которых еще не начато – вторая очередь, их достроят чуть позже, отметил он.

Крупный застройщик жилья в Подмосковье Urban Group находится в сложном финансовом положении. С середины апреля Росреестр перестал регистрировать ДДУ с компанией, в мае Сбербанк перестал выдавать ипотеку на ряды проектов девелопера. Ситуацию с достройкой объектов под свой контроль взяло правительство РФ, Фонд защиты дольщиков и правительство Московской области.

Для защиты дольщиков, купивших квартиры в домах Urban Group, будут использовать механизм банкротства.