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Звезда популярного сериала чуть не лишилась жизни, покупая дом

3 апреля 2018 г. 573
Фото: © Global Look Press

Актриса Нина Добрев едва не лишилась жизни при поисках нового жилья – на нее рухнул потолок дома прямо во время просмотра.

Элитный дом с несколькими спальнями в Greenwich Village заинтересовал звезду "Дневников вампира" уже давно. Рядом с домом находилась и площадка для выгула собак, которая весьма актуальна для Добрев и ее пса Маверика. Цена в 2 миллиона долларов также устроила актрису.

Но стоило девушке лишь открыть дверь ванной комнаты, как на нее упал фрагмент потолка и куски штукатурки. Добрев успела вовремя выскочить из ванной, это помогло ей избежать серьезных травм, пишет VistaNews.ru.

От покупки дома актриса в итоге отказалась и теперь продолжает искать жилье.

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