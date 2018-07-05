Звезда реалити-шоу построила дом для собак

Богатая американка решила выселить собак в отдельный дом, однако своих питомцев она обеспечила отличными условиями для проживания.

Американская звезда реалити-шоу Кайли Дженнер построила для своих собак роскошный дом с кондиционером и обогревателем. Снимками девушка поделилась в Snapchat.

Журналисты предполагают, что решение выселить собак в отдельный дом пришло после рождения ребенка – в ферале Кайли родила дочку Сторми. При этом после рождения малышки звездная мама не поспешила под венец – отец девочки по-прежнему живет отдельно, а сама звезда предпочитает оставаться в родительском доме, пишет ОК!