Звезда реалити-шоу построила дом для собак

Богатая американка решила выселить собак в отдельный дом, однако своих питомцев она обеспечила отличными условиями для проживания.
Американская звезда реалити-шоу Кайли Дженнер построила для своих собак роскошный дом с кондиционером и обогревателем. Снимками девушка поделилась в Snapchat.
Журналисты предполагают, что решение выселить собак в отдельный дом пришло после рождения ребенка – в ферале Кайли родила дочку Сторми. При этом после рождения малышки звездная мама не поспешила под венец – отец девочки по-прежнему живет отдельно, а сама звезда предпочитает оставаться в родительском доме, пишет ОК!
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