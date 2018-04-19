Звезда серила "Папины дочки" борется за квартиру умершей матери

Мама Сергея Фролова взяла у микрофинансовой организации деньги, но так и не погасила долг. И теперь квартиру хотят отобрать.

Актер Сергей Фролов, известный по роли в сериале "Папины дочки", продолжает борьбу с кредитной организацией, которая дала его маме Галине Мироновне около двух миллионов рублей. По идее, все должно было быть оформлено как обычный заем, но оказалось, что деньги давались под залог квартиры.

И теперь, как сообщает Starhit, квартира, где актер живет с семьей, в залоге и их могут выселить. Как уже было сказано выше, все началось с того, что мама Сергея Фролова взяла у микрофинансовой организации деньги. Правда, она так и не погасила долг. Более того, около пяти лет назад она умерла, а теперь Фролова хотят выселить.

Ставшая предметом конфликта квартира находится на Дмитровке. Это довольно лакомый кусок, которые никак не стоит двух миллионов — цена объекта на несколько порядков выше. Интересно, что кредитная организация предоставила даже снимки женщины, которая действительно обращалась в их офис.

В настоящее время Сергей Фролов объявил голодовку. Он утверждает, что после ее смерти пять лет назад в квартире были найдены психотропные препараты, которые она якобы принимала под контролем третьих лиц. Впрочем, на суть дела это пока не влияет — семью Сергея могут выселить приставы в любой момент.

Как утверждает Фролов, ему очень стыдно перед сыном, которому он хотел сделать там "родовое гнездо".