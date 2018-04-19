ГлавнаяЖильеЗвезда серила "Папины дочки" борется за квартиру умершей матери

Звезда серила "Папины дочки" борется за квартиру умершей матери

19 апреля 2018 г. 799

Мама Сергея Фролова взяла у микрофинансовой организации деньги, но так и не погасила долг. И теперь квартиру хотят отобрать.

Актер Сергей Фролов, известный по роли в сериале "Папины дочки", продолжает борьбу с кредитной организацией, которая дала его маме Галине Мироновне около двух миллионов рублей. По идее, все должно было быть оформлено как обычный заем, но оказалось, что деньги давались под залог квартиры.

И теперь, как сообщает Starhit, квартира, где актер живет с семьей, в залоге и их могут выселить. Как уже было сказано выше, все началось с того, что мама Сергея Фролова взяла у микрофинансовой организации деньги. Правда, она так и не погасила долг. Более того, около пяти лет назад она умерла, а теперь Фролова хотят выселить.

Ставшая предметом конфликта квартира находится на Дмитровке. Это довольно лакомый кусок, которые никак не стоит двух миллионов — цена объекта на несколько порядков выше. Интересно, что кредитная организация предоставила даже снимки женщины, которая действительно обращалась в их офис. 

В настоящее время Сергей Фролов объявил голодовку. Он утверждает, что после ее смерти пять лет назад в квартире были найдены психотропные препараты, которые она якобы принимала под контролем третьих лиц. Впрочем, на суть дела это пока не влияет — семью Сергея могут выселить приставы в любой момент.

Как утверждает Фролов, ему очень стыдно перед сыном, которому он хотел сделать там "родовое гнездо".

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
19 апреля 2018 г. 11
Максим Нескоромный PRIDEX: на офисном рынке активность повысится 11
19 апреля 2018 г. 264
Какие улицы Москвы благоустроят в этом году 264
19 апреля 2018 г. 799
Звезда серила "Папины дочки" борется за квартиру умершей матери 799
19 апреля 2018 г. 1433
"Трешку" без скидки не продашь: большие квартиры подешевели на 3 млн р... 1433
19 апреля 2018 г. 460
На складском рынке снизилась вакантность 460
18 апреля 2018 г. 1035
В Подмосковье убрали 160 кубометров мусора 1035
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.