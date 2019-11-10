Гуру мирового дизайна рассказал, как продвигать русские бренды

Российским дизайнерам и производителям, чтобы продвигать свои бренды на мировом рынке, нужно делать товар, не копируя других, и грамотно выстраивать маркетинг, считает всемирно известный дизайнер Карим Рашид.

«Чтобы продвигать русский бренд на мировом рынке, во-первых, не нужно копировать, нужно создавать свои уникальные продукты, не копируя других. Во-вторых, нужна правильная концепция и ценности. В-третьих, нужно научиться правильно позиционировать себя на рынке, уметь грамотно продвигать свои товары», - сказал Карим Рашид на форуме в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который состоялся на Комо.

В качестве примера он привёл Италию и Швецию.

«Италия не выращивает кофе, но весь мир знает об итальянском кофе. Итальянцы умеют правильно падать себя, прорекламировать. То же самое с кожей. Италия не занимается выделкой кожи, но во всем мире ценятся кожаные изделия с логотипом «сделано в Италии». Итальянцы сделали так, что весь мир верит в то, что они делают лучшие кожаные товары», - отметил он.

То же самое - Швеция, население которой всего 9 млн человек, но она известна на весь мир десятками брендов.

У России есть большой потенциал в это области. Карим Рашид признался, что его всегда в России восхищали талантливые и образованные люди, которые могут делать восхитительные вещи. Россия - это первая страна, которая покорила космос. И это действительно вдохновляет. Дизайнер рассказал, что во время учебы в университет он был увлечён советским конструктивизмом. Его курсовая работа была посвящена этому направлению, и он даже сделал комнату своему отцу в таком стиле.

У Карима Рашида есть реализованные проекты в России, и он хотел бы и дальше заниматься этим. Но люди, которые принимают решение по судьбе проекта, боятся его реализации, считая слишком современным.

«Я был в нескольких российских городах, но они выглядят довольно однотипно и печально, в них нет архитектурных доминант, современных проектов, сделанных качественно. Это тоже нужно менять, города должны развиваться», - добавил он.