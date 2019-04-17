ГлавнаяДизайнИз модульных блоков можно создать любую мебель за пару минут

Из модульных блоков можно создать любую мебель за пару минут

17 апреля 2019 г. 479
Фото: living space

Финские дизайнеры из компании Living Spaces предложили модульную систему BiT – используя соединяемые с помощью магнитов блоки можно создавать самые разные предметы мебели.

Изменить облик квартиры с их помощью можно за считанные минуты. Дизайнеры уверяют, что из блоков, как из кубиков конструктора, можно делать самые разные диваны, кресла, кофейный или прикроватный столики, двуспальную кровать и, конечно, детский игровой уголок в виде замка или крепости. Блоки можно дополнить специальными подставками.

На создание модульной системы дизайнеров вдохновил именно детский конструктор. Семья (придумали систему BiT муж и жена) часто переезжала и им было очень неудобно таскать с собой двуспальную кровать или диван для гостиной. Появление ребенка еще больше изменило их представление о том, как должно выглядеть пространство.

На разработку модульной системы ушло около 5 лет. Сейчас прототип готов, а дизайнеры ищут спонсора, который поможет вывести продукцию на рынок.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

У вас есть дача?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>