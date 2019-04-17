Из модульных блоков можно создать любую мебель за пару минут

Изменить облик квартиры с их помощью можно за считанные минуты. Дизайнеры уверяют, что из блоков, как из кубиков конструктора, можно делать самые разные диваны, кресла, кофейный или прикроватный столики, двуспальную кровать и, конечно, детский игровой уголок в виде замка или крепости. Блоки можно дополнить специальными подставками.

На создание модульной системы дизайнеров вдохновил именно детский конструктор. Семья (придумали систему BiT муж и жена) часто переезжала и им было очень неудобно таскать с собой двуспальную кровать или диван для гостиной. Появление ребенка еще больше изменило их представление о том, как должно выглядеть пространство.

На разработку модульной системы ушло около 5 лет. Сейчас прототип готов, а дизайнеры ищут спонсора, который поможет вывести продукцию на рынок.