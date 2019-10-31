Международный форум в области дизайна и архитектуры впервые пройдет в Италии

Международная премия и форум "Best for Life Design Forum & Award" состоится 7-9 ноября в дизайн-отеле Hilton Lake Como, сообщили организаторы мероприятия.

"Наша цель – создать деловую площадку для экспертов рынка и привлечь внимание общественности к достижениям в области архитектуры, строительства, формирования комфортной городской среды, промышленного, продуктового и коммуникационного дизайна", - отмечают организаторы.

Также показать значимость обеспечения потребительского рынка качественными товарами и услугами, в том числе и с точки зрения визуального восприятия.

На площадке форума соберутся авторитетные эксперты в области дизайна, представители профессиональных сообществ, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний-производителей товаров и услуг. Планируется создать творческое пространство для нетворкинга и успешных коллабораций.

Почетным гостем Best For Life Design Forum & Award 2019 станет ведущий мировой дизайнер Карим Рашид. Он выступит со своей авторской лекцией, на которой поделится с участниками форума своим видением современного дизайна и дизайна будущего. Также гуру дизайна расскажет о своих знаменитых заповедях, которым следует по жизни и благодаря которым стал "бриллиантом современного дизайна". Как почетный член экспертного совета Best For Life Design Award 2019 Карим Рашид даст свою профессиональную оценку и выберет лучшие проекты, которые и удостоятся почетного звания лауреата премии.

В рамках Форума состоится Международная Премия "Best for Life Design Award" в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций. Участники будут оценены профессиональными экспертами и награждены престижной премией "Best for Life Design Award" более чем в 50 номинациях по двум направлениям, среди которых:

Первое - Spaces&Places: дизайн среды, архитектура, интерьеры, рабочее пространство, ритейл, ландшафтный дизайн, арт-объекты & перфоманс, Выставочное пространство и павильоны.

Второе - Silver Line: предметный дизайн, мебель и свет, упаковка, коммуникационный дизайн, интерфейс, мобильные приложения, электроника, экодизайн.

Премия пройдёт при экспертной поддержке представителей Союза дизайнеров России, РБК Недвижимость, МОА "Союз Дизайнеров", Высшей школы Брендинга и др. Организационная поддержка будет оказана Event-агентством "Happy moments collector" в лице Надежды Мироновой.

Подать заявку и ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте: http://bestfor.life/ По вопросам сотрудничества: Куратор программы – Анна Бельдюгова, info@bestfor.life