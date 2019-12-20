От бумаги до текстиля: какие обои и куда лучше выбрать

Недавнее исследование аналитического центра НАФИ показало, что около 37% россиян планируют в ближайшее время делать ремонт в своих квартирах и домах. Причем чаще всего под ремонтом жители нашей страны подразумевают поклейку обоев – этот вид работ назвали в 79% случаях. Поклейка обоев на первый взгляд кажется делом заурядным. Подготовил стены, купил обои, поклеил - и ремонт готов. Но на практике обычно все оказывается сложнее. Какие обои в какую комнату выбрать, как совместить их с мебелью и декором и как не прогадать с качеством. Это лишь часть вопросов, которые встают перед людьми, решившими сделать ремонт.

Специалисты декора и интерьера ежегодно совершенствуют технологии производства обоев, выводя на рынок улучшенные версии знакомых отделочных материалов. Однако в новом сезоне кардинальных перемен не предвидится. Сейчас в магазинах можно найти семь видов обоев. О каждом из них по порядку дизайнер интерьеров Artbaza.studio Вероника Ковалева.

Бумажные. Купить их можно в любом магазине, плюс они являются одними из самых дешевых. Сами бумажные обои бывают разных видов: моющие или нет, с готовым рисунком или под покраску. Наклеить такие обои можно самостоятельно. Из плюсов бумажных обоев – их экологичность: целлюлоза отлично пропускает воздух, а значит способствует его циркуляции. К минусам можно отнести небольшой срок службы – около пяти лет. Чтобы бумажные обои прослужили дольше, лучше покупать их из двойного слоя. Кроме того, у них низкая устойчивость к механическим повреждениям и влаге, высокая способность впитывать запахи и неустойчивость к выгоранию на солнце.

Флизелиновые. В их основе - целлюлозные волокна. Часто их покупают под покраску, потому что они идеально скрывают неровности и трещины стен, а также не усаживаются после высыхания и лучше переносят влагу, чем бумажные обои. Некоторые из видов не впитывают пыль и идеальны для аллергиков. При загрязнении отлично очищаются. Флизелиновые обои можно использовать в каждой комнате квартиры, за исключением санузла. Из минусов - подверженность механическим повреждениям и дороговизна.

Виниловые обои. Это разновидность бумажных обоев, но их верхний слой покрыт винилом, который делает обои более устойчивыми к механическим повреждениям и влаге. Они могут прослужить до 10 лет. Такие обои идеально подходят для детской и кухни. Однако некоторые из них могут спровоцировать появление грибка из-за плохой проходимости воздуха, а еще они - довольны дорогие.

Акриловые. Технология производства сходна с виниловыми собратьями, но в основе один из самых чистых полимеров — акрил. Эти обои можно использовать в детской, он экологичен и препятствует появлению грибков. Акриловые обои дешевле виниловых, устойчивы к механическим повреждениям. К минусам можно отнести – меньший срок службы, чем, например, у виниловых.

Cтеклообои. Они производятся из стекловолокна с кварцевым песком в составе. Легко окрашиваются. Могут прослужить более 20 лет благодаря качеству и надежности. Устойчивы к запахам, влаге и прекрасно маскируют изъяны в стене. Часто служат отделочным материалом в офисах.

Текстильные обои. Самые популярные и востребованные, так как их внешний слой — текстиль. Они приятны и экологичны по всем возможным параметрам. Дизайнеры могут выбрать цвета и текстуры под любую прихоть, идеально смотрятся для классики в интерьере. Они не выгорают при попадании солнечных лучей, поглощают звук, даже задерживают тепло. Но их легко испачкать, а чистить можно сухим способом, без применения воды. Еще один минус - текстиль быстро впитывает запах. Ну и наклеивать из нужно мастеру с опытом.

Жидкие обои. Такие обои напоминают штукатурку и наносятся на стену шпателем. Для улучшения внешнего вида используются различные декоративные волокна, натуральные красители и блестки. Идеально подойдут, чтобы выровнять стену и замаскировать неровности, при этом не нужно заботиться о стыках. Еще такие обои хорошо отталкивают пыль и запахи, поглощают звуки и служат до 8 лет. Однако найти хорошие жидкие обои не так просто. Кроме того, надо соблюдать пропорции при их смешивании, чтобы добиться нужного оттенка. Также жидкие обои достаточно дорогие.

Часто именно стоимость оказывает решающий фактор при выборе обоев. Сейчас цена стала отражением технологии производства и состава материала. Но сэкономить бюджет, можно скомбинировав разные обои и фактуры. Если оклеить только одну, акцентную стену, а остальные оставить под покраску — уйдет гораздо меньше денег на материалы, а эффект получится неожиданно приятным. Иногда магазины с отделочными материалами распродают обои всех категорий с хорошей скидкой, так что можно последить за акциями и предложениями.

Подводя итог, хочется сказать, что прежде чем покупать обои, нужно понять их назначение, где их будут клеить (кухня это или детская) и какие свойства в приоритете (влагоустойчивость или экологичность). А потом определяться с видом и цветом.