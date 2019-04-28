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Самые красивые пасхальные яйца: какими их видят архитекторы

28 апреля 2019 г. 1008
Фото: archdaily.com

Редакция выбрала несколько самых необычных и красивых эскизов, представленных на конкурс в разные годы.

Ежегодно один из популярнейших порталов об архитектуре archdaily.com предлагает своим читателям принять участие в пасхальном конкурсе. Участникам необходимо придумать эскиз пасхального яйца, раскрасив белую заготовку: свои силы пробуют как маститые архитекторы, так и любители.

Редакция Вести.Недвижимость выбрала несколько самых необычных и красивых эскизов, представленных на конкурс в разные годы.

Fanni Aliz Florian

 

Patricia Venegas Serra

Anto Fredric

 

Felipe Colin Jr

Leonardo Araujo Chagas

Simone Vioglio

 

 

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