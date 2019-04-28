Самые красивые пасхальные яйца: какими их видят архитекторы

Редакция выбрала несколько самых необычных и красивых эскизов, представленных на конкурс в разные годы.

Ежегодно один из популярнейших порталов об архитектуре archdaily.com предлагает своим читателям принять участие в пасхальном конкурсе. Участникам необходимо придумать эскиз пасхального яйца, раскрасив белую заготовку: свои силы пробуют как маститые архитекторы, так и любители.

Редакция Вести.Недвижимость выбрала несколько самых необычных и красивых эскизов, представленных на конкурс в разные годы.

Fanni Aliz Florian

Patricia Venegas Serra

Anto Fredric

Felipe Colin Jr

Leonardo Araujo Chagas

Simone Vioglio