70 евро в сутки: турецкие отели по стоимости догоняют Европу

Отели в Турции становятся дороже, но они по-прежнему значительно дешевле среднеевропейского уровня.

За первое полугодие 2019 года проживание в турецких отелях подорожало в среднем на 7,7%. Средняя стоимость номера составила 70 евро в сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные АТОР.

Средняя цена за комнату в Анталье выросла за первое полугодие на 3% и составила 65 евро. Стамбул подорожал на 8,4%, до 84 евро.

При этом средний номер в европейском отеле будет стоить в районе 110 евро, так что Турция по-прежнему в этом плане выгодно отличается.