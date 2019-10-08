95% страховых выплат в Москве связаны с залитыми квартирами

Практически все страховые выплаты по городской программе в Москве связаны с заливами квартир.

С начала года по программе страхования жилья москвичи получили более 152 миллионов рублей выплат по страховым случаям – это на 16,85 миллиона больше размер выплат за аналогичный период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента городского имущества.

95% выплат были связаны с заливами квартир в результате аварий систем водоснабжения, отопления и канализации.

С начала года выплаты по страховым случаям получили более 4 тысяч семей, чаще всего страховкой пользовались жители востока столицы.

Городская программа добровольного страхования жилья работает в Москве с 1995 года. Действующие договоры страхования есть у более 2 миллионов московских семей.