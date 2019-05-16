Amazon построит аэропорт, чтобы ускорить доставку товаров

Аэропорт будет грузовым. Строительство его ведется в рамках плана компании, которая хочет ускорить сроки доставки товаров покупателем, передает "Интерфакс".

В проект компания вложит 1,5 миллиарда долларов. Площадь аэропорта составит около 280 тысяч квадратных метров,проект позволит создать 2 тысячи рабочих мест.

Аэропорт планируют открыть в 2021 году. Ожидается, что воздушная гавань будет обслуживать около 50 самолетов компании.