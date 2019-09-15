Американская мечта: как инвестиции в недвижимость помогут получить гражданство США

Чтобы стать обладателем американского гражданства, можно инвестировать в недвижимость в рамках госпрограммы EB-5. Например, в отель или дом престарелых.

Инвестиции в зарубежную недвижимость сегодня – это не только возможность сохранить и приумножить свой капитал, но и получить гражданство или ВНЖ другой страны. Например, чтобы стать обладателем кипрского паспорта, нужно инвестировать в экономику страны (в том числе в проекты в сфере недвижимости) - 2 млн евро. Для Мальты эта сумма гораздо меньше - порядка 930 тыс евро в общей сложности, но тоже весьма внушительная в переводе в рубли.

Еще одна из популярных стран для получения второго паспорта и ВНЖ – США. Редакция Вести. Недвижимость разбиралась вместе с представителем LCP Group в России (американская компания, специализирующаяся на управлении инвестициями в недвижимость) Денисом Карасевым, как можно получить американское гражданство, в том числе, инвестируя в квадратные метры.

Чтобы стать обладателем американского гражданства, есть несколько вариантов. Первый – это воссоединение с семьей. Он распространяется только на детей до 18 лет или на супругов. Член семьи, который проживает в Штатах, подает документы на воссоединение семьи. Этот вариант подходит далеко не всем, кроме того, сам процесс может занять много лет.

Второй вариант - получение работы от американского работодателя и переоформление в связи с этим рабочей визы в Green Card по его просьбе. Работодатель может оформить сотруднику H-1B (рабочую визу), которая дается сроком на 6 лет. Впоследствии, если компания будет заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с вами, работодатель может оформить вам Green-Card .

Еще одна возможность получить ВНЖ – это стать участником американской инвестиционной визовой программе ЕВ5. От заявителя не требуется сертификата на знание английского, специального образования или опыта работы. Все, что необходимо – это инвестиция в американскую экономику для создания 10 рабочих мест для американцев. Сумма варьируется от 500 тысяч до 1 млн долларов.

Попытать удачу можно и с помощью программы "Диверсификационная лотерея" (Diversity Immigrant Visa). Это программа розыгрыша виз, дающих право на получение статуса постоянного жителя (резидента) США. Для того, чтобы стать участником необходимо заполнить анкету на сайте программы, приложив необходимые документы, и оплатить сбор. Затем компьютер произвольно выберет обладателя визы "DV". Каждый год разыгрывается 50 тысяч виз.

Последний способ - это просьба о политическом убежище или статусе беженца, преследуемого по причинам религиозной принадлежности или политических убеждений.

Остановимся подробнее на инвестиционной программе ЕВ5, так как она позволяет получить ВНЖ, в том числе инвестируя в американские квадратные метры. Кроме того, на данный момент ЕВ5 - это единственный вариант получения вида на жительства в США с помощью инвестиций.

EB-5 – государственная программа по привлечению иностранных инвестиций, учрежденная Конгрессом США в 1990 году. Она позволяет иностранным инвесторам и их семьям получить американское гражданство. Минимальный объем инвестиций составляет полмиллиона долларов. Право на получение гражданства имеет не только инвестор, но и его семья (включая детей в возрасте до 21 года). Одно из главных условий участия в программе — абсолютная прозрачность инвестируемых денег. Сумма инвестиций в EB-5 Green Card в ноябре этого года увеличивается с 500 тыс долларов до 900 тыс долларов. Например, один из текущих проектов в рамках в рамках этой программы – бутик-отель Melby, Tapestry Collection by Hilton - Мельбурн, штат Флорида, в него планируют в целом привлечь 15 миллионов долларов частных инвестиций.

Первый шаг, который предстоит сделать будущему обладателю американского ВНЖ по программе ЕВ5: инвестирование и подача первоначальной заявки ЕВ5 в Службу Гражданства и Иммиграции США, известной также как петиция i526.

После утверждения петиции i526 Национальный визовый центр выдает приглашение на визовое интервью с инвестором. Как только инвестор получает Грин-карту, он может переехать в США в качестве условного постоянного жителя на два года. После двух лет проживания в качестве условного резидента, инвестор обращается в Службу гражданства и иммиграции США с петицией i829 для смены статуса, как только эта заявка будет одобрена, вы получите статус постоянного жителя Соединенных Штатов.

Принять участие в программе можно и через инвестиции в недвижимость. Как правило, это строительством новых коммерческих объектов. Здесь можно выделить три вида наиболее популярной для инвестирования недвижимости. Дешевая недвижимость, в которую вкладывают средства для последующей сдачи ее в аренду, так как всегда есть спрос на аренду квартир и небольших помещений. Отельная недвижимость, которая постоянно развивается особенно в популярных регионах. Дома престарелых - сфера, которая пользуется большим спросом и привлекает огромное количество инвесторов и компаний-застройщиков. Это связано с тем, что население стареет и необходимость в таких домах возникает на постоянной основе.

Наиболее привлекательными регионами для инвестирования являются: Вашингтон, Нью-Йорк, Флорида, Сан-Франциско. Также, в последнее время активно развивается Техас, там отмечается большой приток населения и наличие крупных разрастающихся городов.

По оценке правительства США, с 1990 года по программе EB-5 в экономику страны было инвестировано примерно более 7 млрд долларов. На данный момент примерно 85% от всех инвесторов, переехавших по этой программе в Америку, составляют китайцы. Однако, программа популярна и у граждан других стран, в том числе и у россиян.

За последние 5 лет объем инвестиций из России в недвижимость США вырос почти в пять раз. Безусловно, далеко не все инвестиции проходят по программе ЕВ5, однако, ее роль можно назвать достаточно важной. Сложившаяся напряженная политическая ситуация между США и Россией, наоборот, стимулирует малый и средний бизнес вкладывать средства. Это связано с совокупностью различных факторов: в первую очередь, это местная экономическая составляющая.

Само получение ВНЖ с помощью инвестиций является одним из самых удобных вариантов, так как это позволяет в дальнейшем иметь постоянный доход, а также участвовать в интересных проектах. Помимо этого, на начальном этапе инвестирование не требует постоянного присутствия инвестора в стране, куда он вкладывает деньги. Многие компании в штатах полностью контролируют ход проекта, а также помогают инвесторам в процессе получения Green Card.