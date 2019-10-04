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Аналитики: эксроу-счета не избавляют покупателей от рисков

4 октября 2019 г. 291
Фото: © shutterstock.com

Новая схема финансирования жилищного строительства не дает покупателям полной защиты от рисков.

По новым правилам все риски недостроев возлагаются на банки: покупатель получит обратно деньги, если застройщик не сможет сдать дом. Однако покупатели остаются без квартир и могут потерять часть вложенных средств из-за инфляции. Кроме того, покупатель теряет все уплаченные проценты по кредиту, говорится в сообщении рейтингового агентства Fitch Ratings.

Кроме того, риски для покупателей повысились после смягчения требований к банкам, имеющим право работать с эскроу-счетами. Около трети из 95 кредитных организаций имеют международный рейтинг категории "B" или вовсе не имеют рейтинга. Один банк, не имеющий международного рейтинга и допущенный к работе с эксроу-счетами, уже лишился лицензии.

В агентстве отмечают, что у покупателей нет возможности выбрать или сменить банк без привязки к проекту.

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