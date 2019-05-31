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Аналитики назвали города, где выгоднее всего брать ипотеку с материнским капиталом

31 мая 2019 г. 521
Фото: © shutterstock.com

Эксперты подсчитали, в каком российском городе выгоднее всего оплачивать первоначальный взнос по ипотеке средствами из материнского капитала.

Самым выгодным с этой точки зрения стал Магнитогорск в Челябинской области. Однокомнатная квартира на вторичном рынке в этом городе стоит в среднем 1 миллион рублей. После первоначального взноса в 162,3 тысячи рублей от маткапитала останется 290,6 тысячи – этого хватит, чтобы погасить ипотеку за несколько месяцев, говорится в исследовании  Domofond.ru.

На втором месте – Нижний Новгород, где после первоначального взноса в 176,2 тысячи рублей на погашение ипотеки останется 276,7 тысячи рублей. На третьем – Курган: 181,9 тысячи рублей на первоначальный взнос и 271 тысяча остатка материнского капитала.

Если же говорить о новостройках, самым выгодным снова стал Магнитогорск, где после уплаты первого взноса останется 283,7 тысячи рублей. Второе место у Кургана, на третьем – Саратов.

На последних строчках рейтинга Москва, Химки и Петербург. В столице, чтобы заплатить первоначальный взнос в размере 15% от стоимости однокомнатной квартиры, придется добавил 656,2 тысячи рублей, в Химках – 322,2 тысячи рублей, в Петербурге – 256,1 тысячи.

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